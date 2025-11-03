Удар на 5 миллиардов долларов: Boeing снова задерживает проект 777X
- Boeing понес чистые убытки более 5 миллиардов долларов из-за задержки запуска 777X, серийное производство которого теперь ожидается не ранее 2027 года.
- Программа 777X стартовала в 2013 году, но проект неоднократно переносился из-за технических проблем и задержки сертификации, сейчас Boeing работает над двумя версиями самолета – 777-8 и 777-9.
Американский авиапроизводитель Boeing сообщил о чистом убытке более 5 миллиардов долларов в третьем квартале 2025 года. Причина - очередная отсрочка запуска широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X, серийное производство которого теперь ожидается не ранее 2027 года.
В Boeing стремятся восстановить доверие партнеров
В компании объяснили, что темпы разработки программы остаются ниже запланированных, хотя испытания самолета проходят успешно. В частности, генеральный директор Boeing Келли Ортберг в пресс-релизе отметил, что сейчас в приоритете компании – восстановление доверия партнеров, информирует 24 Канал.
Смотрите также Airbus наращивает обороты: конкурент Boeing открывает новые линии по производству самолетов
Мы разочарованы задержкой, однако 777X продолжает показывать положительные результаты тестов. Наш приоритет – завершить программу разработки, стабилизировать операционную деятельность и восстановить доверие партнеров,
– отметил Ортберг.
Убытки превысили ожидания
Аналитики прогнозировали разовые убытки на уровне 2–4 миллиардов долларов, однако дополнительные расходы увеличили сумму до 5,3 миллиардов. Программа 777X стартовала еще в 2013 году, а первые поставки планировались на 2020-й, однако проект неоднократно переносился из-за технических проблем с двигателями GE9X, новую конструкцию крыла и задержки сертификации после пандемии COVID-19.
Boeing сейчас работает над двумя версиями самолета – 777-8 и 777-9, где первая должна заменить старые модели во флотах ведущих перевозчиков, в частности Lufthansa.
По словам Ортберга, программа все еще "далека от готовности к серийному производству". Компания решила списать все потери сразу, чтобы не растягивать их на последующие периоды, но инвесторы с беспокойством восприняли очередной финансовый удар.
Компания увеличит темпы производства
Несмотря на трудности с 777X, Boeing сообщил и о положительных сдвигах, в частности федеральные власти США позволила увеличить темпы производства 737, стабилизирован выпуск 787 Dreamliner, а сертификацию моделей 737 MAX 7 и MAX 10 ожидают в 2026 году.
По итогам третьего квартала выручка компании составила 23 миллиарда долларов, что превысило прогнозы аналитиков. Boeing передал клиентам 160 самолетов. Теперь главная цель корпорации – избежать новых сбоев в поставках и непредвиденных расходов, которые могут помешать стабилизации после нескольких кризисных лет.
Контекст
- Ранее Boeing заявил об амбициозных планах увеличить производство самолетов 737 Max до 42 бортов в месяц с октября 2025 года и до 53 бортов в 2026 году. Это должно помочь компании оплатить долги и конкурировать с Airbus.
- Дело в том, что европейский авиастроительный гигант Airbus установил исторический рекорд – самолет A320 опередил американский Boeing 737 и стал самым массовым пассажирским лайнером в истории гражданской авиации.