Удар на 5 мільярдів доларів: Boeing знову затримує проєкт 777X

Американський авіавиробник Boeing повідомив про чисті збитки понад 5 мільярдів доларів у третьому кварталі 2025 року. Причина — чергова відстрочка запуску широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X, серійне виробництво якого тепер очікується не раніше 2027 року.

У Boeing прагнуть відновити довіру партнерів

У компанії пояснили, що темпи розробки програми залишаються нижчими від запланованих, хоча випробування літака проходять успішно. Зокрема, генеральний директор Boeing Келлі Ортберг у пресрелізі зазначив, що наразі у пріоритеті компанії – віднова довіри партнерів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Airbus нарощує оберти: конкурент Boeing відкриває нові лінії з виробництва літаків

Ми розчаровані затримкою, однак 777X продовжує показувати позитивні результати тестів. Наш пріоритет – завершити програму розробки, стабілізувати операційну діяльність і відновити довіру партнерів,

– зазначив Ортберг.

Збитки перевищили очікування

Аналітики прогнозували разові збитки на рівні 2–4 мільярдів доларів, однак додаткові витрати збільшили суму до 5,3 мільярда. Програма 777X стартувала ще у 2013 році, а перші поставки планувалися на 2020-й, проте проєкт неодноразово переносився через технічні проблеми з двигунами GE9X, нову конструкцію крила та затримки сертифікації після пандемії COVID-19.

Boeing наразі працює над двома версіями літака – 777-8 та 777-9, де перша має замінити старі моделі у флотах провідних перевізників, зокрема Lufthansa.

За словами Ортберга, програма все ще "далека від готовності до серійного виробництва". Компанія вирішила списати всі втрати одразу, щоб не розтягувати їх на наступні періоди, але інвестори з занепокоєнням сприйняли черговий фінансовий удар.

Компанія збільшить темпи виробництва

Попри труднощі з 777X, Boeing повідомив і про позитивні зрушення, зокрема федеральна влада США дозволила збільшити темпи виробництва 737, стабілізовано випуск 787 Dreamliner, а сертифікацію моделей 737 MAX 7 та MAX 10 очікують у 2026 році.

За підсумками третього кварталу виручка компанії склала 23 мільярди доларів, що перевищило прогнози аналітиків. Boeing передав клієнтам 160 літаків. Тепер головна мета корпорації – уникнути нових збоїв у постачаннях та непередбачених витрат, які можуть завадити стабілізації після кількох кризових років.

Контекст