До 8000 тысяч долларов на бизнес: Минцифры представило новую программу для женщин
20 ноября 2023, 18:40Читати новину українською
Источник:Минцифры
"Начало" – образовательно-грантовая программа для женщин. Она поможет тем, кто только начинает путь в бизнесе и тем, кто уже имеет свой продукт.
Минцифры запустило новую программу "Начало" для предпринимателей – это бесплатное обучение, позволяющее получить грант на собственное дело.
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Анонсируется, что 200 лучших участниц получат по 3000 долларов на развитие бизнеса. А две участницы, которые представят лучшие идеи – дополнительно получат по 5000 тысяч долларов.
Кто воплощает программуОбразовательно-грантовая программа Начало воплощает сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine / ООН Женщины в Украине и Посольства Японии в Украине.
Что предполагает программа
- Онлайн и офлайн-обучение по маркетингу, продажам, финансовому планированию, цифровой трансформации, сервису, стратегии ценообразования;
- Консультации ведущих психологов;
- Менторское сопровождение экспертов.