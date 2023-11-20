До 8000 тысяч долларов на бизнес: Минцифры представило новую программу для женщин

"Начало" – образовательно-грантовая программа для женщин. Она поможет тем, кто только начинает путь в бизнесе и тем, кто уже имеет свой продукт.

Минцифры запустило новую программу "Начало" для предпринимателей – это бесплатное обучение, позволяющее получить грант на собственное дело.

Читайте также: Помощь украинскому бизнесу: новая программа от Минцифры

Анонсируется, что 200 лучших участниц получат по 3000 долларов на развитие бизнеса. А две участницы, которые представят лучшие идеи – дополнительно получат по 5000 тысяч долларов.

Кто воплощает программу Образовательно-грантовая программа Начало воплощает сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine / ООН Женщины в Украине и Посольства Японии в Украине.

Что предполагает программа

Онлайн и офлайн-обучение по маркетингу, продажам, финансовому планированию, цифровой трансформации, сервису, стратегии ценообразования;

Консультации ведущих психологов;

Менторское сопровождение экспертов.

Подать заявку можно до 30 ноября.