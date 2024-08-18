Крутой разворот: в России начали искать программистов со знанием китайского

Россияне продолжают ориентацию экспорта на Китай. Это касается и сферы технологий, хотя все инновации создаются на Западе.

Новое направление

Из-за санкций российские ИТ-компании и продукты стали не слишком интересными для западного мира. Поэтому те бросились удовлетворять спрос, который предлагает китайский рынок.

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На местных порталах количество вакансий для программистов, знающих китайский язык, за год выросло до 65%. Российские специалисты также начали активно изучать китайский, ведь трудоустроиться на западные компании им трудно.

Зачем китайский, если везде программируют на английском

Как говорят в вакансиях, знать китайский нужно для проведения переговоров. Некоторые компании готовы предлагать дополнительные курсы по изучению китайского после трудоустройства.

Приложения из Азии также начали заходить на российский рынок, и им нужна адаптация. Поэтому выглядит так, что в России теперь новый язык международного общения.