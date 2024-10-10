Из Беларуси выходит производитель Dove, Domestos и чая Lipton: кто купит активы

Британская корпорация Unilever продала свой бизнес в России и Беларуси. Компания является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса.

Кто купит активы компании

Компания владеет такими популярными брендами, как Knorr, Calvé, Lipton, Brooke Bond, Rexona, Dove, Domestos и другими, сообщают белорусские СМИ.

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Покупателем активов стала российская группа "Арнест", которая производит средство против насекомых "Дихлофос".

Продажа охватывает весь бизнес Unilever в России, включая четыре ее завода в стране. Наш бизнес в Беларуси также входит в это соглашение,

– говорится в заявлении компании.

Unilever также отметила, что в течение последнего года тщательно готовила свой российский бизнес к возможной продаже.

Эта работа была сложной и включала "разделение ИТ-платформ, цепей поставок и адаптацию брендов к кириллице".