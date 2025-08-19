Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Pop Mart показала вибухове зростання: прибуток +400%, завдяки Labubu
19 августа, 17:28
2

Производитель Labubu отчитывается о взрывном росте: прибыль +400%

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Pop Mart за первое полугодие 2025 года зафиксировал рост выручки на 204% до 13,88 миллиардов юаней и чистой прибыли на 400% до 4,7 миллиардов юаней, благодаря популярности серии игрушек The Monsters, в частности Labubu.
  • Labubu стала основным драйвером роста: принесла 35% от общей выручки, а плюшевые игрушки в целом составили 44% дохода Pop Mart, что в 14 раз превышает показатели прошлого года.

Китайская компания Pop Mart, известная производством популярных игрушек, обнародовала финансовый отчет за первое полугодие 2025 года. Показатели демонстрируют рекордный рост доходов и прибыли.

Как выросли доходы компании?

Согласно отчету компании, обнародованному на Гонконгской фондовой бирже, выручка Pop Mart выросла более чем вдвое – на 204%, достигнув 13,88 миллиардов юаней (примерно 1,93 миллиарда долларов), информирует 24 Канал.

Чистая прибыль компании подскочила почти вчетверо и составила 4,7 миллиардов юаней (более 650 миллионов долларов).

Какова роль Labubu в росте?

Ключевым драйвером роста стала серия игрушек The Monsters, в частности самая популярная – Labubu, которая принесла почти 35% общей выручки.

В целом на плюшевые игрушки пришлось 44% дохода Pop Mart – 6,14 миллиардов юаней (850 миллионов долларов), что в 14 раз превышает показатели прошлогоднего года.

Специалисты отмечают, что такой стремительный рывок объясняется не только популярностью отдельных героев, но и общим ростом спроса на коллекционные дизайнерские игрушки. Pop Mart активно расширяет ассортимент и выходит на международные рынки, укрепляя позиции среди ведущих игроков индустрии.

Что стоит знать о Labubu?

  • Популярность Labubu значительно возросла, когда звезды, такие как Rihanna, опубликовали в соцсети фото с фигурками. Далее всплеск интереса вызвал вирусный контент в социальных сетях.
  • Бешеный спрос на Labubu породил волну подделок – так называемых "Lafufus". Они легко разрушаются, представляют риск для детей и могут вызывать удушье.
  • Labubu – не просто игрушка, а культурный тренд. В Украине она популярна среди коллекционеров, ищут ее не только в офлайн-магазинах, но и через доставку из Китая.