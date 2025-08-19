Виробник Labubu звітує про вибухове зростання: прибуток +400%
- Pop Mart за перше півріччя 2025 року зафіксував зростання виторгу на 204% до 13,88 мільярдів юанів і чистого прибутку на 400% до 4,7 мільярдів юанів, завдяки популярності серії іграшок The Monsters, зокрема Labubu.
- Labubu стала основним драйвером зростання: принесла 35% від загального виторгу, а плюшеві іграшки загалом склали 44% доходу Pop Mart, що в 14 разів перевищує показники минулого року.
Китайська компанія Pop Mart, відома виробництвом популярних іграшок, оприлюднила фінансовий звіт за перше півріччя 2025 року. Показники демонструють рекордне зростання доходів і прибутку.
Як зросли прибутки компанії?
Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим на Гонконзькій фондовій біржі, виторг Pop Mart зріс більш ніж удвічі – на 204%, сягнувши 13,88 мільярдів юанів (приблизно 1,93 мільярди доларів), інформує 24 Канал.
Чистий прибуток компанії підскочив майже вчетверо та становив 4,7 мільярдів юанів (понад 650 мільйонів доларів).
Яка роль Labubu у зростанні?
Ключовим драйвером зростання стала серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша – Labubu, яка принесла майже 35% загального виторгу.
У цілому на плюшеві іграшки припало 44% доходу Pop Mart – 6,14 мільярдів юанів (850 мільйонів доларів), що в 14 разів перевищує показники торішнього року.
Фахівці зазначають, що такий стрімкий ривок пояснюється не лише популярністю окремих героїв, а й загальним зростанням попиту на колекційні дизайнерські іграшки. Pop Mart активно розширює асортимент та виходить на міжнародні ринки, зміцнюючи позиції серед провідних гравців індустрії.
Що варто знати про Labubu?
- Популярність Labubu значно зросла, коли зірки, як от Rihanna, опубілкували у соцмережі фото з фігурками. Далі сплеск інтересу спричинив вірусний контент у соціальних мережах.
- Шалений попит на Labubu породив хвилю підробок – так званих "Lafufus". Вони легко руйнуються, становлять ризик для дітей і можуть спричиняти задуху.
- Labubu – не просто іграшка, а культурний тренд. В Україні вона популярна серед колекціонерів, шукають її не лише в офлайн-магазинах, а й через доставку з Китаю.