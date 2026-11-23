Единственный украинский производитель технической соли планирует перейти на годовые контракты с клиентами. Такой формат может быть выгоден и покупателям, которые рассчитывают получать более дешевую продукцию в течение года.

Почему производитель соли хочет заключать годовые договоры

Компания "Катион-Инвест" планирует договариваться с клиентами о закупке продукции на весь год. Такой подход позволит производителю заранее понимать объемы заказов, планировать работу и избегать простоев. Об этом рассказал директор предприятия Сергей Кондратьев, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Кондратьева, предприятие уже получает предложения и запросы относительно долгосрочных контрактов. В частности, есть области, которые заинтересованы в закупке более дешевой украинской соли при условии регулярных поставок в течение года.

Единственное условие: поставлять ее нужно круглый год. Но тогда они смогут получить необходимые объемы значительно дешевле, чем при закупке импортной соли. Для нас как для производителя это также удобно, поскольку позволяет производить планово,

– пояснил он.

Почему растет спрос на техническую соль

По оценке руководителя предприятия, сейчас спрос на техническую соль остается значительным. Часть областей не успела вовремя подготовиться к потребностям сезона, а импортная продукция поступает на украинский рынок в меньших объемах и обходится дороже:

Ранее основные поставки импортной соли осуществлялись морским транспортом из Египта.

Сейчас ее перевозят автомобильным транспортом из соседних стран, что, по словам Кондратьева, существенно увеличивает расходы на доставку.

На этом фоне украинский производитель рассчитывает расширить сотрудничество с регионами, нуждающимися в технической соли для зимнего содержания дорог.

Сколько соли производит предприятие и кто ее покупает

Несмотря на значительный спрос, производственные возможности компании пока ограничены. Из-за корпоративного конфликта, продолжающегося с 2024 года, предприятие выпускает примерно 3–4 тысячи тонн технической соли в месяц, хотя потребность в продукции выше.

Основной сезон поставок длится до марта–апреля. По его завершении компания обычно останавливает производство на короткий период для проведения технического обслуживания.

По словам директора, общая потребность Украины в соли оценивается примерно в 500 тысяч тонн в год, в том числе и в технической соли. В то же время он уточнил, что первоначальные планы предприятия по производству до 40 тысяч тонн технической соли в месяц были пересмотрены из-за ситуации на рынке.

Рынок технической соли сильно просел, поэтому 400 тысяч тонн технической соли просто не будут реализованы,

– прокомментировал он первоначальные планы.

В настоящее время продукцию предприятия закупают несколько регионов Украины. По словам Кондратьева, среди клиентов есть:

Киевская область; Хмельницкая область; Закарпатье.

Директор отметил, что покупатели довольны продукцией, однако компания не может обеспечить рынок большими объемами из-за ограниченных производственных возможностей.

Предприятие также планирует расширить производство соли благодаря внедрению модуля фотосепарации. По прогнозам компании, к 2029 году она рассчитывает выпускать около 140 тысяч тонн соли в год. В планах предусмотрено производство трех основных видов продукции:

60 тысяч тонн технической дорожной соли;

60 тысяч тонн обогащенной каменной соли, в том числе фотосепарированной с различным уровнем обогащения;

20 тысяч тонн кухонной пищевой соли.

Интересно! По данным YouControl, в 2025 году доходы "Катион-Инвест" выросли на 61,2% – до 33,36 миллиона гривен. По итогам года компания также получила чистую прибыль в размере 19,03 миллиона гривен.