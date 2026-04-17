Один из самых известных производителей туалетной бумаги резко "просел" после ударов России

Один из крупнейших производителей бумажной продукции в Украине – Киевский картонно-бумажный комбинат – потерял продажи после недавних российских обстрелов. Выпуск товаров сократили почти втрое.

Что будет с выпуском туалетной бумаги "Обухов 65" и "Диво"?

Предприятие, которое расположено в Обухове Киевской области, этой весной дважды попадало под атаки. И это серьезно ударило по его работе, пишет "Интерфакс-Украина".

В марте комбинат выпустил лишь 5,6 тысяч тонн бумаги и картона. Для сравнения – это втрое меньше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза меньше, чем в феврале 2026-го:

Просело и производство гофрокартонной тары – на 34,8% по сравнению с мартом 2025 года.

Общий объем составил 12,6 миллиона квадратных метров.

Если смотреть шире, то показатели также ухудшились. За первые месяцы года комбинат сократил:

Производство бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции – на 36,8% (до 7,7 тысяч тонн); Картона – примерно на четверть (до 27,9 тысяч тонн); Картонных ящиков – на 11,7% (до 47,4 миллионов квадратных метров).

Даже производство туалетной бумаги уменьшилось – правда, не так критично: минус 4,5%, до 62,5 миллиона рулонов.

Относительно финансовых показателей ситуация тоже изменилась. По итогам первого квартала предприятие потеряло 5,1% объемов производства (до 1,894 миллиарда гривен), хотя еще за январь-февраль, наоборот, был небольшой рост – +3,9%.

Что известно об обстрелах завода в Обухове?

Первый серьезный удар комбинат получил 14 марта во время массированной атаки. Тогда были повреждены не только производственные мощности, но и административные здания и инженерные сети. Владелец предприятия, Хайнц Циннер, вынужден был срочно выделить дополнительные средства на восстановление.

А уже 3 апреля произошел еще один обстрел. После этого производство пришлось полностью остановить – из соображений безопасности и чтобы разобраться с последствиями разрушений.

К сожалению, сейчас мы вынуждены внести изменения в график работы предприятия, поскольку сейчас объективно невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности, учитывая события, произошедшие,

– говорится в заявлении.

Когда именно комбинат возобновит работу – пока неизвестно.

Почему прилетов становится больше?

Россия продолжает массированные атаки по Украине и даже хочет увеличить их количество. Несмотря на то, что противовоздушная оборона работает изо всех сил, некоторых попаданий все-таки не удастся избежать.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, объяснив, что стоит учитывать количество средств, которые запускает Россия. Их очень много.

Надо понимать, что сегодня Россия сделала ключевую ставку на истощение противовоздушной обороны Украины. Также она хочет уменьшить наши возможности перехватывать цели. Россияне видят, что силы ПВО могут справиться с тремя – четырьмя массированными обстрелами в месяц. Мы перехватываем условно 98%. Поэтому враг хочет увеличить количество атак.

Часто есть нарекания, что сбили все, 98% перехвата, но все равно что-то прилетает. Но россияне запускают по 40 ракет, по 20 ракет. Это тоже надо понимать. Поэтому прилеты все равно будут,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

