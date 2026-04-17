Що буде з випуском туалетного паперу "Обухів 65" та "Диво"?

Підприємство, яке розташоване в Обухові на Київщині, цієї весни двічі потрапляло під атаки. І це серйозно вдарило по його роботі, пише "Інтерфакс-Україна".

У березні комбінат випустив лише 5,6 тисячі тонн паперу та картону. Для порівняння – це втричі менше, ніж у березні минулого року, і у 2,5 раза менше, ніж у лютому 2026-го:

Просіло і виробництво гофрокартонної тари – на 34,8% у порівнянні з березнем 2025 року.

Загальний обсяг склав 12,6 мільйона квадратних метрів.

Якщо дивитися ширше, то показники також погіршилися. За перші місяці року комбінат скоротив:

Виробництво паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції – на 36,8% (до 7,7 тисяч тонн); Картону – приблизно на чверть (до 27,9 тисяч тонн); Картонних ящиків – на 11,7% (до 47,4 мільйонів квадратних метрів).

Навіть виробництво туалетного паперу зменшилося – щоправда, не так критично: мінус 4,5%, до 62,5 мільйона рулонів.

Щодо фінансових показників ситуація теж змінилася. За підсумками першого кварталу підприємство втратило 5,1% обсягів виробництва (до 1,894 мільярда гривень), хоча ще за січень-лютий, навпаки, був невеликий ріст – +3,9%.

Що відомо про обстріли заводу в Обухові?

Перший серйозний удар комбінат отримав 14 березня під час масованої атаки. Тоді пошкодило не лише виробничі потужності, а й адміністративні будівлі та інженерні мережі. Власник підприємства, Хайнц Ціннер, змушений був терміново виділити додаткові кошти на відновлення.

А вже 3 квітня стався ще один обстріл. Після цього виробництво довелося повністю зупинити – з міркувань безпеки та щоб розібратися з наслідками руйнувань.

На жаль, наразі ми вимушені внести зміни в графік роботи підприємства, оскільки зараз об’єктивно неможливо забезпечити належний рівень безпеки з огляду на події, що сталися,

– йдеться у заяві.

Коли саме комбінат відновить роботу – поки невідомо.

Чому прильотів більшає?

Росія продовжує масовані атаки по Україні та навіть хоче збільшити їхню кількість. Попри те, що протиповітряна оборона працює з усіх сил, деяких влучань все-таки не вдасться уникнути.

Таку думку 24 Каналу висловив директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, пояснивши, що варто зважати на кількість засобів, які запускає Росія. Їх дуже багато.

Треба розуміти, що сьогодні Росія зробила ключову ставку на виснаження протиповітряної оборони України. Також вона хоче зменшити наші можливості перехоплювати цілі. Росіяни бачать, що сили ППО можуть впоратися з трьома – чотирма масованими обстрілами на місяць. Ми перехоплюємо умовно 98%. Тож ворог хоче збільшити кількість атак.

Часто є нарікання, що збили все, 98% перехоплення, але все одно щось прилітає. Але росіяни запускають по 40 ракет, по 20 ракет. Це теж треба розуміти. Тому прильоти все одно будуть,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

