Вдвое меньшие доходы: каковы причины падения доходов российских производителей нефти

Доходы российских компаний резко сократились в первой половине 2023 года почти на половину. Они составляют 342,2 триллиона рублей против 694 триллиона рублей в 2022 году.

Об этом стало известно из российских СМИ. Следовательно, в обзоре финансовой стабильности Банка России говорится, что за год доход крупнейших российских производителей нефти и природного газа уменьшился на 41%.

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Это произошло из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и снижения объемов экспорта нефти на фоне усиления санкций, перестройки логистических цепочек и финансовых потоков.

– говорится в обзоре.

Основные причины падения прибыли

Частично падение доходов объясняется понижением средней цены российской нефти марки "Urals". Согласно данным Минфина России, в январе-ноябре 2023-го года Urals стоил 59,54 доллара за баррель, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Объемы валютных доходов российских нефтегазовых мейджоров снизились: доля доллара в экспортной выручке уменьшилась вдвое – до 24%. Ввод потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привел к переориентации экспортных потоков в Азию и Африку. В результате подорожала логистика, увеличились транзакционные расходы, а часть платежей приходит с задержками. Еще одна причина – "Газпром" потерял европейский рынок. После сокращения поставок в большинство стран ЕС, компания получила более триллиона рублей чистого убытка и сократила добычу на четверть по сравнению с довоенным периодом. "Роснефть" по итогам девяти месяцев 2023 года отчиталась о падение выручки на 8% – до 6,612 триллиона рублей.

Что известно о санкциях США

В октябре Вашингтон инициировал первые ограничения против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, транспортировавших российскую нефть с ценой за баррель превышала максимальную цену в 60 долларов за баррель, установленную G7. На прошлой неделе были применены санкции еще до трех судов.

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива начала заметно расти, в том числе из-за морских и трубопроводных поставок сырой нефти. При этом половину нефтепродуктов перевозят так называемые теневые танкеры, не подпадающие под действие политики ограничения цен.