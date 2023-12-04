Про це стало відомо із російських ЗМІ. Відтак, в огляді фінансової стабільності Банку Росії йдеться про те, що упродовж року дохід найбільших російських виробників нафти та природного газу зменшився на 41%.

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Це сталося через погіршення цінової кон'юнктури й зниження обсягів експорту нафти на тлі посилення санкцій, перебудови логістичних ланцюжків і фінансових потоків,

– йдеться в огляді.

Основні причини падіння прибутків

Частково падіння доходів пояснюється зниженням середньої ціни російської нафти марки "Urals". Згідно з даними Мінфіну Росії, у січні-листопаді 2023-го року Urals коштував 59,54 долара за барель, що на 26% менше ніж минулого року. Обсяги валютних доходів російських нафтогазових мейджорів знизилися: частка долара в експортному виторгу зменшилася вдвічі – до 24%. Введення стелі цін на російську нафту і нафтопродукти призвело до переорієнтації експортних потоків на Азію і Африку. В результаті подорожчала логістика, збільшилися транзакційні витрати, а частина платежів приходять із затримками. Ще одна причина – "Газпром" втратив європейський ринок. Після скорочення поставок до більшості країн ЄС, компанія отримала більше трильйона рублів чистого збитку і скоротила видобуток на чверть, у порівнянні з довоєнним періодом. "Роснефть" за підсумками дев'яти місяців 2023 року відзвітувала про падіння виторгу на 8% – до 6,612 трильйона рублів.

Що відомо про санкції США

У жовтні Вашингтон ініціював перші обмеження проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які транспортували російську нафту з ціною за барель, що перевищувала максимальну ціну у 60 доларів за барель, встановлену G7. Минулого тижня були застосовані санкції ще до трьох суден.

Цікаво! Експортна виручка Росії від викопних видів палива почала помітно зростати, у тому числі через морські і трубопровідні поставки сирої нафти. При цьому, половину нафтопродуктів перевозять так звані тіньові танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін.