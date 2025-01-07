Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що росіянам потрібні одразу декілька портів на окупованому півострові. Але вони розуміють, що в будь-який момент Збройні Сили можуть завдати удару.

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Для яких потреб використовують порти

Окупанти продовжують торгувати, вкраденим українським зерном. Для цього використовують порт у Феодосії, а також декілька інших.

Для військових потреб мають порти у Севастополі та Донузлаві. Туди можуть привести зброю, особовий склад, але надовго росіяни не зупиняють свої військові кораблі, тому що це небезпечно. Вони бояться, що Сили оборони України завдадуть удару.

Через це постійно змінюють локацію, адже розуміють, що для атаки потрібно точно знати, коли та де стоятиме російський військовий корабель,

– зауважив Ескендер Барієв.

Попри це, ворог все одно намагається використовувати всі можливі бази для того, щоб логістичне забезпечення воєнних дій проти України не зупинялося.