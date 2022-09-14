Промышленность еврозоны фиксирует наибольший спад производства с начала пандемии COVID-19

Промышленные предприятия еврозоны в июле зафиксировали наибольший спад производства за последние 2 года. По сравнению с июнем этого года, показатель снизился на 2,3%.

Статистическое управление Еврокомиссии отметило, что в последний раз столь значительное падение производства наблюдалось еще в апреле 2020 года, в результате начала пандемии COVID-19. Нынешняя ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и проблемы с цепочками поставок, что привело к сокращению объемов производства на заводах и подтолкнуло экономику стран еврозоны ближе к рецессии.

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Какие отрасли промышленности сократили производство больше всего

Наибольшее падение производства зафиксировано в сфере капитальных благ, а именно таких отраслей промышленности:

строительство;

производство машин;

производство оборудования.

Кроме того, значительный спад испытали показатели производства товаров длительного пользования, в частности ноутбуков, ювелирных изделий, а также промежуточных товаров, таких как сталь и пшеница.

Отмечается, что общий показатель падения производства мог бы быть и более значительным, если бы страны еврозоны не увеличили объемы производства в отраслях товаров непродолжительного использования, в частности, одежды и продуктов питания.

Добавим, что падение общего показателя сразу на 2,3% в месячном измерении является неожиданным, поскольку европейские экономисты прогнозировали спад производства более чем вдвое меньше – всего в 1%.