Статистичне управління Єврокомісії зауважило, що востаннє таке значне падіння виробництва спостерігалось ще у квітні 2020 року, унаслідок початку пандемії COVID-19. Нинішня ситуація спричинена зростанням цін на енергоносії та проблеми з ланцюжками постачання, що викликало скорочення обсягів продукування на заводах та підштовхнуло економіку країн єврозони ближче до рецесії.

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Які галузі промисловості скоротили виробництво найбільше

Найбільше падіння виробництва зафіксовано у сфері капітальних благ, а саме таких галузей промисловості:

будівництво;

виробництво машин;

продукування обладнання.

Крім того, значного спаду зазнали показники виробництва товарів тривалого користування, зокрема ноутбуків, ювелірних виробів, а також проміжних товарів, таких як сталь та пшениця.

Зазначається, що загальний показник падіння виробництва міг би бути й більш значним, якби країни єврозони не збільшили обсяги продукування у галузях товарів недовготривалого використання, зокрема одягу та продуктів харчування.

Додамо, що падіння загального показника одразу на 2,3% у місячному вимірі є неочікуваним, адже європейські економісти прогнозували спад виробництва більш ніж вдвічі менше – всього в 1%.