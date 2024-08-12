Как выбрать протезное предприятие

12 августа 2024, 11:00
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Автор: Татьяна Стельмах

Протезирование в Украине является бесплатным. Человек, которому нужен протез может сам выбрать себе заведение, где его установят для него и будут обслуживать.

Как брать место протезирования

Документы на получение протеза можно получить онлайн, через электронный кабинет в ЦНАПе или УСЗН, передает 24 Канал.

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  • Выбирать протезное предприятие стоит ближе к постоянному месту жительства, это упростит дальнейшее обслуживание протеза и период реабилитации. Но при этом надо выбирать предприятие, которое имеет достаточно опыта и квалифицированных специалистов в изготовлении той разновидности протеза, который нужен человеку.
  • Перед обращением, ознакомьтесь с отзывами именно об этом протезное предприятие.
  • Сразу выясните, как работает система обслуживания и гарантии.
  • Узнайте, как протезное предприятие проводит протезную реабилитацию и тренировки, есть ли у протезного предприятия физический терапевт, который может помочь в правильной постановке походки с протезом.
  • Пообщайтесь с теми, кто уже устанавливал протез именно на этом предприятии.

Кто имеет право на бесплатное протезирование

  • военнослужащие, ветераны или работники правоохранительных органов;
  • пострадавшие от войны гражданские;
  • лица, которые получили инвалидность не из-за войны;
  • дети с нарушением опорно-двигательного аппарата или инвалидностью.