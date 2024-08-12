Как выбрать протезное предприятие
12 августа 2024, 11:00Читати новину українською
Протезирование в Украине является бесплатным. Человек, которому нужен протез может сам выбрать себе заведение, где его установят для него и будут обслуживать.
Как брать место протезирования
Документы на получение протеза можно получить онлайн, через электронный кабинет в ЦНАПе или УСЗН, передает 24 Канал.
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- Выбирать протезное предприятие стоит ближе к постоянному месту жительства, это упростит дальнейшее обслуживание протеза и период реабилитации. Но при этом надо выбирать предприятие, которое имеет достаточно опыта и квалифицированных специалистов в изготовлении той разновидности протеза, который нужен человеку.
- Перед обращением, ознакомьтесь с отзывами именно об этом протезное предприятие.
- Сразу выясните, как работает система обслуживания и гарантии.
- Узнайте, как протезное предприятие проводит протезную реабилитацию и тренировки, есть ли у протезного предприятия физический терапевт, который может помочь в правильной постановке походки с протезом.
- Пообщайтесь с теми, кто уже устанавливал протез именно на этом предприятии.
Кто имеет право на бесплатное протезирование
- военнослужащие, ветераны или работники правоохранительных органов;
- пострадавшие от войны гражданские;
- лица, которые получили инвалидность не из-за войны;
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата или инвалидностью.