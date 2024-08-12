Як брати місце протезування
Документи на отримання протезу можна отримати онлайн, через електронний кабінет у ЦНАПі або УСЗН, передає 24 Канал.
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- Обирати протезне підприємство варто ближче до постійного місця проживання, це спростить подальше обслуговування протезу та період реабілітації. Але при цьому треба обирати підприємство, яке має достатньо досвіду і кваліфікованих фахівців у виготовленні того різновиду протезу, який потрібен людині.
- Перед зверненням, ознайомтесь з відгуками саме про це протезне підприємство.
- Одразу з’ясуйте, як працює система обслуговування та гарантії.
- Дізнайтесь, як протезне підприємство проводить протезну реабілітацію та тренування, чи є у протезного підприємства фізичний терапевт, який може допомогти у правильній постановці ходи з протезом.
- Поспілкуйтеся з тими, хто вже встановлював протез саме на цьому підприємстві.
Хто має право на безкоштовне протезування
- військовослужбовці, ветерани чи працівники правоохоронних органів;
- постраждалі від війни цивільні;
- особи, які отримали інвалідність не через війну;
- діти з порушенням опорно-рухового апарату або інвалідністю.