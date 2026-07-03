Бизнесу предоставили новую льготу: проверки будут отменены для тех, кто пострадал от обстрелов

Украинское правительство приняло решение в отношении предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Отныне в отношении десятков тысяч поврежденных или разрушенных объектов недвижимости проверки проводиться не будут.

Кому отменят проверки для бизнеса

Новые правила должны облегчить восстановление бизнеса, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Это касается недвижимости предприятий, которая:

была повреждена или полностью уничтожена в результате боевых действий;

расположена на территориях активных или потенциальных боевых действий;

находится на временно оккупированных территориях;

расположена на землях с повышенным риском ведения сельского хозяйства;

находится на территориях, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

По словам Юлии Свириденко, решение позволит предприятиям быстрее приступить к восстановлению поврежденных производств, складов и другой недвижимости без необходимости проходить дополнительные контрольные процедуры.

Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур. В то же время государственный контроль сохраняется там, где речь идет о жизни и здоровье людей, защите окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств,

– говорит Свириденко.

По оценкам правительства, нововведение коснется десятков тысяч объектов по всей Украине.

К слову, в правительстве также внедряют новую программу по восстановлению предприятий – среднего бизнеса – после обстрелов. Известно, что максимальная сумма, которую можно получить, – 150 миллионов гривен, при этом средства будут предоставляться в рамках программы "Доступные кредиты".

Известно, что эта возможность действует с 1 июля. Таким образом, теперь и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на нужды восстановления имущества. Речь идет о программе "Доступные кредиты 5–7–9%". То есть в течение первых двух лет предприниматели будут платить ставку всего 0,1%. Далее ставка будет увеличиваться (составит 5, 7 или 9%) в зависимости от сегмента и количества новых рабочих мест.