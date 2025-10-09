Государственная налоговая служба в сентябре обновила план-график проверок компаний и ФЛП на 2025 год. Всего до конца года запланировано 4908 проверок, это на 122 больше, чем в предыдущей версии документа.

Сколько запланировано проверок?

Как свидетельствуют данные Опендатабот, часть предприятий из плана изъяли, вместо этого добавили новые, передает 24 Канал.

Подавляющее большинство проверок будет касаться компаний (79%), тогда как на ФЛП приходится 21%. Самым интенсивным месяцем станет декабрь, налоговики планируют провести 482 инспекции.

В "Опендатабот" добавили, что с октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к различным финансово-промышленным группам, и еще 10, имеющих с ними связи.

До конца года служба должна проверить 1016 компаний, 42 финансовых учреждения и нерезидентов, 268 ФЛП, а также 65 бизнесов, по которым есть вопросы с начислением НДФЛ, военного сбора и ЕСВ,

– говорится в сообщении.

Кого будут проверять?

Среди фигурантов плана – крупные игроки рынка: "ОККО-Экспресс" (74,8 миллиардов гривен дохода), "Кернел-Трейд" (90,9 миллиардов гривен), Оператор ГТС Украины (38,5 миллиардов гривен), "Метинвест-СМЦ" (37,8 миллиардов гривен), сеть Eva (26,9 миллиардов гривен), "Омега" (20 миллиардов гривен).

Чаще всего проверки будут проводить в сферах оптовой торговли (24%), сельского хозяйства (11%), пищевого производства (7%), логистики и складского хозяйства (6%) и розничной торговли (4%).

Что известно о проверках бизнеса?

21 июля СНБО принял решение о годовом моратории на проверки бизнеса государственными структурами. Это предусматривает, что в течение года предпринимателей должны освободить от визитов контролирующих органов, кроме случаев, когда речь идет о критических рисках.

Недавно стало известно, что украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен.

К слову, ГНСУ тестирует программу для автоматического списания налоговых долгов со счетов плательщиков через систему электронных платежей.

Стоит знать. С 27 сентября в Украине изменились правила регистрации налоговых накладных, включающие увеличение лимитов для безусловной регистрации и повышение порогов для мелких операций.