До конца года проверки ужесточатся: Налоговая готовит финальный раунд инспекций
- Государственная налоговая служба планирует 4908 проверок до конца 2025 года, из которых 79% будут касаться компаний, а 21% - ФЛП.
- Среди фигурантов проверок - крупные рыночные игроки, такие как "ОККО-Экспресс", "Кернел-Трейд" и сеть Eva, а проверки чаще всего будут проводиться в сферах оптовой торговли, сельского хозяйства и пищевого производства.
Государственная налоговая служба в сентябре обновила план-график проверок компаний и ФЛП на 2025 год. Всего до конца года запланировано 4908 проверок, это на 122 больше, чем в предыдущей версии документа.
Сколько запланировано проверок?
Как свидетельствуют данные Опендатабот, часть предприятий из плана изъяли, вместо этого добавили новые, передает 24 Канал.
Подавляющее большинство проверок будет касаться компаний (79%), тогда как на ФЛП приходится 21%. Самым интенсивным месяцем станет декабрь, налоговики планируют провести 482 инспекции.
В "Опендатабот" добавили, что с октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к различным финансово-промышленным группам, и еще 10, имеющих с ними связи.
До конца года служба должна проверить 1016 компаний, 42 финансовых учреждения и нерезидентов, 268 ФЛП, а также 65 бизнесов, по которым есть вопросы с начислением НДФЛ, военного сбора и ЕСВ,
– говорится в сообщении.
Кого будут проверять?
Среди фигурантов плана – крупные игроки рынка: "ОККО-Экспресс" (74,8 миллиардов гривен дохода), "Кернел-Трейд" (90,9 миллиардов гривен), Оператор ГТС Украины (38,5 миллиардов гривен), "Метинвест-СМЦ" (37,8 миллиардов гривен), сеть Eva (26,9 миллиардов гривен), "Омега" (20 миллиардов гривен).
Чаще всего проверки будут проводить в сферах оптовой торговли (24%), сельского хозяйства (11%), пищевого производства (7%), логистики и складского хозяйства (6%) и розничной торговли (4%).
Что известно о проверках бизнеса?
21 июля СНБО принял решение о годовом моратории на проверки бизнеса государственными структурами. Это предусматривает, что в течение года предпринимателей должны освободить от визитов контролирующих органов, кроме случаев, когда речь идет о критических рисках.
Недавно стало известно, что украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен.
К слову, ГНСУ тестирует программу для автоматического списания налоговых долгов со счетов плательщиков через систему электронных платежей.
Стоит знать. С 27 сентября в Украине изменились правила регистрации налоговых накладных, включающие увеличение лимитов для безусловной регистрации и повышение порогов для мелких операций.