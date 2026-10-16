И снова "конфискация": Путин конфисковал активы французской компании Tarkett в России

Путин передал под временное управление российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, который входит в число мировых лидеров отрасли. Соответствующий указ предусматривает передачу акций и долей в компаниях, связанных с деятельностью производителя в России.

Какие активы Tarkett в России конфисковали

Согласно указу активы в России были конфискованы, они перешли под управление ООО "Управляющая компания "Центр Капитал". Речь идет об акциях и долях в нескольких компаниях, которые ранее принадлежали структурам Tarkett, пишет The Moscow Times.

В частности, под управление переданы:

187,5 тысячи обыкновенных и 500 тысяч привилегированных акций АО "Таркетт", которые принадлежали сербской компании Tarkett из города Бачка-Паланка;

аналогичный пакет акций, принадлежавший компании Tarkett;

100 обыкновенных акций АО "Таркетт Рус";

100% долей в ООО "Таркетт Соммер", которыми владело российское предприятие "Таркетт".

Указ также предусматривает передачу под управление активов других иностранных компаний в России. Среди них – 12 565 акций АО "Каппа Рус" и 100 % долей в ООО "Онтекс РУ", ООО "Эвиосис Паккиджинг Кубань" и ООО "Менсен Паккиджинг СНГ".

Документ вносит изменения в перечень активов, на которые распространяется указ № 302 от 25 апреля 2023 года. Он вступил в силу со дня официального опубликования.

Что известно о Tarkett

Tarkett – международный производитель напольных покрытий для жилых, коммерческих, промышленных и спортивных помещений. Согласно отчету компании за 2024 год, она занимала третье место в мире по объему продаж напольных покрытий и была крупнейшим мировым производителем виниловых покрытий.

Всего у компании 34 завода, в том числе два в России, а также восемь предприятий по переработке изношенных покрытий.

Какое еще иностранное предприятие Путин конфисковал в России

Передача активов Tarkett происходит на фоне других случаев перехода иностранного бизнеса под российский контроль. В сентябре стало известно, что Путин забрал активы Nestle и "Ашана" и передал россиянам.

Всего соответствующий указ коснулся 16 российских юридических лиц. В частности, под управление компании "Л.Е.В. Менеджмент" передали 100% долей в "Нестле Россия", "Нестле Кубань" и российской компании "Ашан".

Так называемым "правовым" основанием для таких решений является указ № 302, подписанный в 2023 году. В нем говорится о возможности принимать "соответствующие меры" в ответ на изъятие российской собственности со стороны США и других иностранных государств, присоединившихся к таким действиям.

Пришло время для асимметричных мер. Пусть подумают о том, какие меры они принимают [против нас] и какие санкции вводят. Пусть боятся,

– заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель российских властей, знакомый с ситуацией.

Таким образом, европейский бизнес, оставшийся в России, может и в дальнейшем оказаться под угрозой передачи активов под российский контроль.