Методы гопника никуда не делись: Путин забрал активы Danone и Carlsberg

Российские оккупанты создали крайне тяжелые условия для выхода иностранного бизнеса. Кроме того, они готовы просто варварски забирать активы мировых корпораций.

16 июля российский диктатор Путин подписал указ, фактически национализирующий доли Carlsberg и Danone, передает 24 Канал. Итак, компании узнали о том, как иметь дело с россиянами.

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Как Путин забрал активы Carlsberg и Danone

Активы указанных компаний Путин передал во "временное управление" Росимуществу. Очевидно, что речь идет о наглой краже, ведь возвращать активы никто никому не будет.

В распоряжение Росимущества Путин передал 100% активов Балтики, 98,56% которых принадлежали Carlsberg, и 100% российского бизнеса Danone. Интересно, что Carlsberg ранее подписал соглашение о продаже своего бизнеса и только ждал одобрения договора от российских властей.

Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами в России и считает такое развитие событий неожиданным. Группа оценит правовые и операционные последствия такого развития событий и примет все необходимые ответные меры,

– заявили в Carlsberg Group.

Также в корпорации заявили, что завершение соглашения о продаже российского бизнеса теперь выглядит очень неопределенно.