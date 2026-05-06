ПФУ вводит новые правила для работодателей лиц с инвалидностью: что теперь требуют

Пенсионный фонд готовит новые правила для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Речь идет о порядке уведомления о получении или утрате специального статуса – соответствующий проект уже обнародован.

Какие изменения по трудоустройству людей с инвалидностью готовят?

Документ должен упорядочить процедуру, которая ранее была довольно размытой, и четко определить, как именно бизнес должен коммуницировать с ПФУ, сообщили в фонде.

Что именно меняется? Планируется ввести единый порядок для двух категорий:

Предприятий или ФЛП трудовой интеграции лиц с инвалидностью Предприятий защищенного трудоустройства

Отдельно вводятся стандартизированные формы – для получения статуса, его потери и даже отзыва уведомления.

Как подавать документы?

Работодателям оставляют несколько вариантов:

онлайн через портал ПФУ с КЭП

через Дію (при технической возможности)

в бумажном виде – лично или по почте

В бумажном формате документы подаются в двух экземплярах, один из которых возвращается с отметкой о принятии.

Почему это важно? Фактически ПФУ пытается стандартизировать процесс и сделать его более прозрачным: появляется единая процедура, уменьшается путаница с документами, усиливается контроль со стороны государства.

Обратите внимание! ПФУ переводит процесс в более контролируемую и стандартизированную модель. Для бизнеса это – меньше неопределенности, но больше ответственности за правильность поданных данных.

Почему бизнес не нанимает людей с инвалидностью?

60% украинских компаний не могут найти работников с инвалидностью, которые соответствуют их квалификационным требованиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Конфедерацией работодателей Украины.

Главной проблемой, по словам советника Конфедерации Родиона Колышко, остается нехватка специалистов с соответствующей подготовкой, а также отсутствие налаженных каналов коммуникации между работодателями и потенциальными работниками.

Внимание. Бизнес не имеет возможности напрямую обратиться к людям с инвалидностью или хотя бы донести до них информацию о вакансиях.

Большинство предприятий – 92% – не получают никакой поддержки в поиске таких кадров ни со стороны государства, ни со стороны общественного сектора. Поэтому почти половина компаний (48%) вынуждены обращаться к собственным знакомым в поисках работников с инвалидностью.

Работа для людей с инвалидностью 2026: как изменятся правила?

С 1 января 2026 года в Украине заработали обновленные правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Их объясняет советник CMS Украина Николай Гелетий, пишет "РБК-Украина".

Ключевое изменение – теперь выполнение норматива контролируется ежеквартально, а вместо классических штрафов введен целевой взнос по специальной формуле. В зависимости от количества работников:

до 8 человек – требования нет;

8 – 25 человек – 1 рабочее место;

свыше 25 – 4% штата;

для отдельных заведений (медицина, образование, социальная сфера) – 2%.

Работник с инвалидностью учитывается только если работает по основному месту работы и получает зарплату выше минимальной (8 647 гривен). Лица с инвалидностью І группы или отдельных категорий ІІ группы могут засчитываться как две единицы.

Что заменило штрафы? Вместо штрафов – целевой взнос. Формула: 40% × средняя зарплата × 3 месяца × (разница между нормативом и фактическим показателем). Во время военного положения сумма уменьшается на 50%.

Какие изменения в отчетности?

Отныне работодатели ежеквартально самостоятельно:

рассчитывают показатель норматива для своего предприятия;

определяют, выполнен ли норматив в соответствующем квартале;

подают отчетность о начислении и уплате взноса в Пенсионный фонд Украины по месту учета.

Сроки представления отчетности соответствуют срокам отчетности по уплате ЕСВ.

Если норматив в отчетном квартале не выполнен, работодатель должен в течение 10 календарных дней после предельного срока представления отчетности уплатить целевой взнос в Пенсионный фонд.

Что советуют работодателям

Эксперт советует бизнесу уже сейчас:

просчитать свой норматив

проверить соответствие работников требованиям

выбрать между наймом или уплатой взноса

подготовиться к квартальной отчетности

Что еще может измениться в поддержке лиц с инвалидностью?

В Украине могут пересмотреть помощь для лиц с инвалидностью. Речь идет о законопроекте №14191 по формированию комплексной господдержки и повышения соцгарантий для семей с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства. Об этом сообщил Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев объяснил проблематику ситуации: немало уязвимых категорий населения теряют выплаты, когда выходят на работу. И при этих обстоятельствах работать становится просто невыгодно.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики И это – именно то, что мы пытаемся изменить законопроектом №14191. Чтобы поддержка не исчезала при трудоустройстве родителей, ведь потребность в уходе за ребенком с инвалидностью при трудоустройстве родителей никуда не исчезает. Чтобы выплаты хоть немного были приближены к реальным затратам.

Даниил Гетманцев рассказал, что призвал Рабочую группу к учету принципиальных предложений: