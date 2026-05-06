ПФУ вводит новые правила для работодателей лиц с инвалидностью: что теперь требуют
- Пенсионный фонд вводит новые стандартизированные формы для сообщения о получении или утрате специального статуса лицами с инвалидностью.
- Работодатели могут подавать документы онлайн через портал ПФУ или в бумажном виде в двух экземплярах.
Пенсионный фонд готовит новые правила для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Речь идет о порядке уведомления о получении или утрате специального статуса – соответствующий проект уже обнародован.
Какие изменения по трудоустройству людей с инвалидностью готовят?
Документ должен упорядочить процедуру, которая ранее была довольно размытой, и четко определить, как именно бизнес должен коммуницировать с ПФУ, сообщили в фонде.
Что именно меняется? Планируется ввести единый порядок для двух категорий:
- Предприятий или ФЛП трудовой интеграции лиц с инвалидностью
- Предприятий защищенного трудоустройства
Отдельно вводятся стандартизированные формы – для получения статуса, его потери и даже отзыва уведомления.
Как подавать документы?
Работодателям оставляют несколько вариантов:
- онлайн через портал ПФУ с КЭП
- через Дію (при технической возможности)
- в бумажном виде – лично или по почте
В бумажном формате документы подаются в двух экземплярах, один из которых возвращается с отметкой о принятии.
Почему это важно? Фактически ПФУ пытается стандартизировать процесс и сделать его более прозрачным: появляется единая процедура, уменьшается путаница с документами, усиливается контроль со стороны государства.
Обратите внимание! ПФУ переводит процесс в более контролируемую и стандартизированную модель. Для бизнеса это – меньше неопределенности, но больше ответственности за правильность поданных данных.
Почему бизнес не нанимает людей с инвалидностью?
60% украинских компаний не могут найти работников с инвалидностью, которые соответствуют их квалификационным требованиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Конфедерацией работодателей Украины.
Главной проблемой, по словам советника Конфедерации Родиона Колышко, остается нехватка специалистов с соответствующей подготовкой, а также отсутствие налаженных каналов коммуникации между работодателями и потенциальными работниками.
Внимание. Бизнес не имеет возможности напрямую обратиться к людям с инвалидностью или хотя бы донести до них информацию о вакансиях.
Большинство предприятий – 92% – не получают никакой поддержки в поиске таких кадров ни со стороны государства, ни со стороны общественного сектора. Поэтому почти половина компаний (48%) вынуждены обращаться к собственным знакомым в поисках работников с инвалидностью.
Работа для людей с инвалидностью 2026: как изменятся правила?
С 1 января 2026 года в Украине заработали обновленные правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Их объясняет советник CMS Украина Николай Гелетий, пишет "РБК-Украина".
Ключевое изменение – теперь выполнение норматива контролируется ежеквартально, а вместо классических штрафов введен целевой взнос по специальной формуле. В зависимости от количества работников:
- до 8 человек – требования нет;
- 8 – 25 человек – 1 рабочее место;
- свыше 25 – 4% штата;
- для отдельных заведений (медицина, образование, социальная сфера) – 2%.
Работник с инвалидностью учитывается только если работает по основному месту работы и получает зарплату выше минимальной (8 647 гривен). Лица с инвалидностью І группы или отдельных категорий ІІ группы могут засчитываться как две единицы.
Что заменило штрафы? Вместо штрафов – целевой взнос. Формула: 40% × средняя зарплата × 3 месяца × (разница между нормативом и фактическим показателем). Во время военного положения сумма уменьшается на 50%.
Какие изменения в отчетности?
Отныне работодатели ежеквартально самостоятельно:
- рассчитывают показатель норматива для своего предприятия;
- определяют, выполнен ли норматив в соответствующем квартале;
- подают отчетность о начислении и уплате взноса в Пенсионный фонд Украины по месту учета.
- Сроки представления отчетности соответствуют срокам отчетности по уплате ЕСВ.
Если норматив в отчетном квартале не выполнен, работодатель должен в течение 10 календарных дней после предельного срока представления отчетности уплатить целевой взнос в Пенсионный фонд.
Что советуют работодателям
Эксперт советует бизнесу уже сейчас:
- просчитать свой норматив
- проверить соответствие работников требованиям
- выбрать между наймом или уплатой взноса
- подготовиться к квартальной отчетности
Что еще может измениться в поддержке лиц с инвалидностью?
В Украине могут пересмотреть помощь для лиц с инвалидностью. Речь идет о законопроекте №14191 по формированию комплексной господдержки и повышения соцгарантий для семей с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства. Об этом сообщил Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Гетманцев объяснил проблематику ситуации: немало уязвимых категорий населения теряют выплаты, когда выходят на работу. И при этих обстоятельствах работать становится просто невыгодно.
И это – именно то, что мы пытаемся изменить законопроектом №14191. Чтобы поддержка не исчезала при трудоустройстве родителей, ведь потребность в уходе за ребенком с инвалидностью при трудоустройстве родителей никуда не исчезает. Чтобы выплаты хоть немного были приближены к реальным затратам.
Даниил Гетманцев рассказал, что призвал Рабочую группу к учету принципиальных предложений:
- Финансирование законопроекта должно осуществляться за счет государства.
- Прожиточный минимум не соответствует реалиям, поэтому нужно "привязываться" к минимальной заработной плате.
- Должна быть отдельная помощь на уход, а не надбавка. Чтобы речь не шла об альтернативе для родителей: или работа, или уход за ребенком.
- Заведение не должно самостоятельно забирать социальную помощь у детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства на свой счет как плату за содержание – без определения конкретной стоимости услуги проживания и договора о предоставлении такой услуги.