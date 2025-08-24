Несовершеннолетние в Украине имеют право работать. Официально трудоустройство без ограничений разрешено с 16 лет, но есть обстоятельства при которых это может происходить и раньше.

С какого возраста можно официально работать подросткам в Украине?

С 14 лет подросток может начать работать. При условии, что эта работа легкая и не мешает обучению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.

Читайте также Как зарегистрировать и перерегистрировать авто в Украине: пошаговая инструкция

В 15 подросток уже может работать полноценно. Однако для этого необходимо получить разрешение родителей или опекуна.

Для несовершеннолетних установлено максимальное время работы в течение недели:

14 – 15 лет (во время каникул) – максимум в неделю 24 часа;

15 – 16 лет – 24 часа;

16 – 18 лет – 36 часов.

В течение учебного года, максимальное количество часов меньше:

14 – 15 лет – максимально 12 часов в неделю;

15 – 16 лет – 12 часов;

16 – 18 лет – 18 часов.

Обратите внимание! Несовершеннолетний работник должен проходить профосмотр ежегодно до тех пор, пока он не достигнет 21 года.

Первое рабочее место для трудоспособной молодежи от 15 лет должно предоставляться на срок не менее двух лет,

– отмечает Гоструда.

Какие еще есть особенности трудоустройства несовершеннолетних:

увольнение несовершеннолетнего должно происходить исключительно с согласия районной (городской) службы по делам детей;

родители, опекуны или госорганы могут требовать расторжения трудового договора, если работа угрожает ребенку, в частности, состояния здоровья несовершеннолетнего;

несовершеннолетние могут получить отпуск в любое время;

отпуск несовершеннолетнего должен быть не менее 31 календарного дня.

Какие вакансии предлагают подросткам чаще всего?

Данные AgroReview показывают, что 55% от предложений на рынке труда, по состоянию на середину лета, это вакансии, не требующие опыта. Большинство из них принадлежали к:

отрасли производства;

и сфере рабочих специальностей.

Отметим, что эта тенденция сохранялась несколько месяцев подряд. Это показывает острый дефицит квалифицированных кадров.

Интересно! Этим летом доля несовершеннолетних, которые ищут работу, выросла с 3% до 6%.