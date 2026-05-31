Работа для молодежи на лето: где найти подработку более 40 тысяч гривен в месяц

Многие студенты и молодежь ищут на лето подработку и не всегда могут ее найти даже на "минималку". Однако есть такие сферы, где за временную работу платят до 45 тысяч гривен в месяц.

Где самые высокие зарплаты за сезонную работу?

Сейчас больше всего вакансий временной работы на летний сезон предлагают работодатели в строительной сфере, как свидетельствуют данные анализа вакансий в категории "Подработка" на платформе OLX Работа.

Именно на строительстве сезонным работникам и платят больше всего. Так, по данным сайта, компании разместили уже более 900 вакансий для разнорабочих на лето и предлагают в среднем заработную плату в размере около 27,5 тысяч гривен в месяц

Но есть предложения со значительно большей оплатой:

более 20 вакансий электриков с зарплатой до 35 тысяч гривен;

более 70 вакансий монтажников – до 40 тысяч гривен в месяц;

около 230 вакансий строителей – до 45 тысяч гривен в месяц.

Также до 40 тысяч гривен можно зарабатывать в логистике и доставке. Молодежь, которая интересуется этой сферой, может найти такие объявления о работе:

грузчики – более 200 вакансий со средней зарплатой 26,4 тысячи гривен;

водители – около 120 вакансий с заработком 32,5 тысячи гривен;

кладовщики – более 50 вакансий – до 37,5 тысячи гривен;

курьеры – более 40 вакансий – до 40 тысяч гривен в месяц.

Сколько платят в других сферах?

В других отраслях заработные платы для временной работы ниже, иногда – намного, но все зависит от компании. Например, в среди производственных профессий наибольшим спросом пользуются комплектовщики. Им предлагают в среднем до 23 тысяч гривен в месяц.

Разнорабочим платят примерно 22,5 тысячи гривен, а упаковщикам – до 25,8 тысячи гривен в месяц.

Немалый спрос наблюдается и в сфере клининга и домашнего персонала, хотя зарплаты здесь ниже:

дворники могут зарабатывать в среднем 18 тысяч гривен;

уборщицы – 17,1 тысячи гривен;

няни – 14,3 тысячи гривен

сиделки – около 12,3 тысячи гривен;

Обычно активно на лето ищут работников для торговли:

кассирам предлагают в среднем 24,5 тысячи гривен;

продавцам магазинов – 21 тысячи гривен;

другим работникам торговых точек – примерно 16 тысяч гривен.

Можно при желании подработать в охране на предприятиях или в компаниях. Работодатели ищут охранников на зарплату в среднем до 19 тысяч гривен, а сторожей – почти 13 тысяч гривен.

А тех, кто хочет творческой работы, могут заинтересовать вакансии воспитателей на лето, аниматоров или фотографов:

аниматорам предлагают зарплату до 28,3 тысячи гривен;

воспитателям – около 13 тысячи гривен;

фотографам – в среднем 22,5 тысячи гривен в месяц.

Заметьте! Возможно даже трактористом устроиться и попрактиковаться летом в профессии, которая имеет важное значение на украинском рынке труда. Заработать можно до 32,5 тысячи гривен в месяц.

Напомним, по данным аналитики финансовых показателей более 2 300 крупных и средних компаний, средняя зарплата в Украине за год выросла примерно на 20%. Если в 2024 году она составляла 33 190 гривен, то в 2025-м уже достигла 39 777 гривен.

Впрочем, существенное повышение зарплат частично "съела" инфляция. В течение 2025 года она заметно ускорилась – с 6,5% до 12,7%,. Дополнительным фактором стало повышение военного сбора в конце 2024 года. Ставку увеличили с 1,5% до 5%, из-за чего работники начали получать меньше средств "на руки".

В итоге фактический рост реальных доходов населения оказался значительно скромнее - лишь на уровне 2 – 3%. Для сравнения, годом ранее этот показатель превышал 15%.

Больше всего сегодня зарабатывают представители рабочих профессий. Во многих таких специальностях зарплаты за год выросли сразу на 30 – 40% из-за дефицита кадров и высокого спроса на работников. В то же время абсолютным лидером по уровню доходов стали стоматологи. Медианная зарплата в этой сфере уже достигла 150 тысяч гривен, что примерно на 20% больше, чем в прошлом году.