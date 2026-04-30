Какая средняя зарплата в бизнесе?

Согласно анализу финансовых показателей более 2 300 крупных и средних компаний, проведенным по данным YouControl, средняя зарплата увеличилась на 20% – с 33 190 гривен в 2024 году до 39 777 гривен в 2025-м, пишет Forbes.

Для сравнения, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата по экономике в целом также показала похожий рост – на 21%, до 25 946 гривен

Впрочем, за этими цифрами скрывается менее оптимистичная картина. Почему зарплаты "выросли, но вроде нет":

Во-первых, инфляция в 2025 году резко ускорилась – с 6,5% до 12,7%. Во-вторых, конце 2024 года вырос военный сбор – с 1,5% до 5%, что непосредственно уменьшило "чистые" доходы работников.

В результате реальный рост зарплат, с учетом этих факторов, составил лишь 2 – 3% против 15,5% годом ранее. То есть номинально доходы выросли, но покупательная способность почти не изменилась.

Где самые высокие зарплаты в Украине?

Относительно отраслей, самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в ІТ, табачной и фармацевтической промышленности. В частности, в фармацевтике средний уровень оплаты превысил 58 тысяч гривен в месяц.

Зато быстрее всего зарплаты росли в строительстве и сфере недвижимости – на 30 – 31%. Это связано с активизацией рынка и дефицитом кадров.

Средние зарплаты / инфографика Forbes

Еще один показатель – производительность труда – рос медленнее. Выручка на одного работника увеличилась лишь на 14%, что значительно ниже темпов роста зарплат.

Такой дисбаланс наблюдается в большинстве отраслей и свидетельствует о напряжении на рынке труда. Исключением стало машиностроение: здесь производительность выросла почти в полтора раза при повышении зарплат на 26%, что частично объясняется работой сектора на оборонные нужды.

Что это означает?

бизнес вынужден поднимать зарплаты из-за нехватки кадров;

эффективность не успевает за расходами;

экономика работает в условиях давления.

Так что, рост зарплат в Украине в 2025 году – скорее вынужденный шаг, чем признак экономического прорыва. Формально работники зарабатывают больше, но реальный уровень жизни меняется значительно медленнее.

Какие изменятся зарплаты бизнеса в 2026 году?

В Конфедерации работодателей ожидают, что в 2026 году давление на зарплаты будет расти. Причина – не только выезд молодежи в возрасте 18 – 22 года, а общий дефицит работников из-за войны и миграции. Как сообщила Европейская бизнес ассоциация (EBA), 94% опрошенных компании поставили себе цель увеличить уровень заработной платы в 2026 году.

По оценкам, три из четырех компаний планируют повышать зарплаты, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов,

– объясняют в ассоциации.

В то же время на рынке больше всего не хватает рабочих, технических специалистов и узкопрофильных кадров. Поэтому кандидаты могут рассчитывать на более высокие зарплаты, особенно в начале карьеры.

В общем как рассказала для 24 Канала Мария Абдуллина, в 2026 году ситуация на рынке труда, вероятно, будет оставаться напряженной из-за усиления демографического и кадрового кризиса. По результатам исследований, еще в сентябре 2025 года 40% работодателей ожидали осложнения кадровой ситуации.

Мария Абдуллина Руководитель категории OLX Работа, председатель HR-комитета Европейской бизнес ассоциации Среди крупных предприятий численностью более 250 работников таких ожиданий было более – 60%. Влияние разрешения на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет почувствовали 41% работодателей, больше всего – представители крупного бизнеса (59%).

Как заявляет Мария, среди причин этого влияния – увольнения молодых работников и осложнения поиска новых кандидатов.

В перспективе это может усилить конкуренцию за специалистов, которые уже работают и стимулировать компании повышать оплату труда, прежде всего для критически важных специальностей,

– добавляет она.

Сейчас бизнес сейчас активнее адаптирует кадровую политику, привлекая женщин, внутренне перемещенных лиц, старших кандидатов и ветеранов.

