Какая средняя зарплата в бизнесе?
Согласно анализу финансовых показателей более 2 300 крупных и средних компаний, проведенным по данным YouControl, средняя зарплата увеличилась на 20% – с 33 190 гривен в 2024 году до 39 777 гривен в 2025-м, пишет Forbes.
Для сравнения, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата по экономике в целом также показала похожий рост – на 21%, до 25 946 гривен
Впрочем, за этими цифрами скрывается менее оптимистичная картина. Почему зарплаты "выросли, но вроде нет":
- Во-первых, инфляция в 2025 году резко ускорилась – с 6,5% до 12,7%.
- Во-вторых, конце 2024 года вырос военный сбор – с 1,5% до 5%, что непосредственно уменьшило "чистые" доходы работников.
В результате реальный рост зарплат, с учетом этих факторов, составил лишь 2 – 3% против 15,5% годом ранее. То есть номинально доходы выросли, но покупательная способность почти не изменилась.
Где самые высокие зарплаты в Украине?
Относительно отраслей, самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в ІТ, табачной и фармацевтической промышленности. В частности, в фармацевтике средний уровень оплаты превысил 58 тысяч гривен в месяц.
Зато быстрее всего зарплаты росли в строительстве и сфере недвижимости – на 30 – 31%. Это связано с активизацией рынка и дефицитом кадров.
Средние зарплаты / инфографика Forbes
Еще один показатель – производительность труда – рос медленнее. Выручка на одного работника увеличилась лишь на 14%, что значительно ниже темпов роста зарплат.
Такой дисбаланс наблюдается в большинстве отраслей и свидетельствует о напряжении на рынке труда. Исключением стало машиностроение: здесь производительность выросла почти в полтора раза при повышении зарплат на 26%, что частично объясняется работой сектора на оборонные нужды.
Что это означает?
- бизнес вынужден поднимать зарплаты из-за нехватки кадров;
- эффективность не успевает за расходами;
- экономика работает в условиях давления.
Так что, рост зарплат в Украине в 2025 году – скорее вынужденный шаг, чем признак экономического прорыва. Формально работники зарабатывают больше, но реальный уровень жизни меняется значительно медленнее.
Какие изменятся зарплаты бизнеса в 2026 году?
В Конфедерации работодателей ожидают, что в 2026 году давление на зарплаты будет расти. Причина – не только выезд молодежи в возрасте 18 – 22 года, а общий дефицит работников из-за войны и миграции. Как сообщила Европейская бизнес ассоциация (EBA), 94% опрошенных компании поставили себе цель увеличить уровень заработной платы в 2026 году.
По оценкам, три из четырех компаний планируют повышать зарплаты, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов,
– объясняют в ассоциации.
В то же время на рынке больше всего не хватает рабочих, технических специалистов и узкопрофильных кадров. Поэтому кандидаты могут рассчитывать на более высокие зарплаты, особенно в начале карьеры.
В общем как рассказала для 24 Канала Мария Абдуллина, в 2026 году ситуация на рынке труда, вероятно, будет оставаться напряженной из-за усиления демографического и кадрового кризиса. По результатам исследований, еще в сентябре 2025 года 40% работодателей ожидали осложнения кадровой ситуации.
Среди крупных предприятий численностью более 250 работников таких ожиданий было более – 60%. Влияние разрешения на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет почувствовали 41% работодателей, больше всего – представители крупного бизнеса (59%).
Как заявляет Мария, среди причин этого влияния – увольнения молодых работников и осложнения поиска новых кандидатов.
В перспективе это может усилить конкуренцию за специалистов, которые уже работают и стимулировать компании повышать оплату труда, прежде всего для критически важных специальностей,
– добавляет она.
Сейчас бизнес сейчас активнее адаптирует кадровую политику, привлекая женщин, внутренне перемещенных лиц, старших кандидатов и ветеранов.
Что еще надо знать о зарплатах в Украине?
Средняя зарплата в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен, что на 7,2% больше по сравнению с февралем. Самые высокие заработные платы зарегистрированы в Киеве (49 381 гривна) и Киевской области (29 997 гривен).
С 1 мая 2026 года выплаты для военных останутся без изменений, включая зарплаты, премии и надбавки. Выплаты зависят от должностного оклада, звания, выслуги лет, а также дополнительных задач, служба в зоне активных боевых действий.
В 2026 году в Украине зарплаты учителей повысят на 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября. Это позволит молодым педагогам получать 12 – 13 тысяч гривен.