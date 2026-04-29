Что известно о новых категориях заявлений в Международном реестре убытков, нанесенных агрессией России?

Речь идет о пяти новых категорий заявлений, которые охватывают повреждение или уничтожение как критической, так и не критической инфраструктуры, а также потерю или повреждение активов, сообщили в Офисе Президента Украины.

Подать заявку могут все юридические лица – независимо от формы собственности. Это касается как частного бизнеса, так и государственных и коммунальных предприятий. Отдельные категории предусмотрены также для органов власти, местного самоуправления, общин и государственных учреждений.

Это важный и давно ожидаемый шаг. Запуск этих категорий дает возможность системно фиксировать убытки и формировать полноценную международную доказательную базу, на основании которой будут приниматься решения о компенсациях,

– говорит заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

В рамках новых категорий можно заявить о компенсации стоимости разрушенного имущества, а также расходов на его восстановление или ремонт.

Что это означает для бизнеса?

Появляется официальный механизм фиксации потерь Формируется база для будущих репараций Растет шанс получить компенсацию

Как подать заявление через Дію?

Для бизнеса в Украине доступны отдельные виды заявлений, пишет Дія.

Это такие заявления:

C1.1 – повреждение или уничтожение критической инфраструктуры

C1.2 – повреждение или уничтожение не критической инфраструктуры

C3.1 – повреждение, уничтожение или потеря активов

Подача заявлений происходит онлайн через Дію, которая автоматически подтягивает часть информации из государственных реестров. Другие данные заявитель должен добавить самостоятельно данные о поврежденных или разрушенных объектах, документы и оценка ущерба, описание событий, фото или другие доказательства.

Также доступна функция "Цифровые полномочия", которая позволяет руководителям компаний делегировать подачу заявлений уполномоченным представителям.

Таким образом Украина переходит от фиксации потерь к системной подготовке к компенсациям. Для бизнеса это шанс не просто зафиксировать убытки, а реально претендовать на их возмещение в будущем.

Какие убытки понесла инфраструктура Украины?

По данным 5 отчета Rapid Damage and Needs Assessment, который проведен совместно Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, Украине понадобится 587,7 миллиарда долларов для восстановления в течение 2026 – 2035 годов.

Всего к концу 2025 года стоимость прямых убытков от войны за последние 46 месяцев выросла до 195,1 миллиарда долларов, что указывает на увеличение оценки 5 отчета на 64,1 миллиарда долларов, или на чуть больше, чем 12%, по сравнению с 4 отчетом в 2024 году.

Экономист Игорь Бураковский для 24 Канала заметил, что оценка убытков и потребностей сформирована на основе данных с февраля 2022 по декабрь 2025 года. Впрочем на самом деле точные цифры на сегодня довольно трудно посчитать.

Игорь Бураковский Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Кроме того, стоит учитывать, что оценка потребностей восстановления базируется на нынешних ценах. В будущем эти расчеты могут меняться: отдельные виды работ потребуют больше ресурсов, тогда как другие, благодаря научно-техническому прогрессу, наоборот могут подешеветь.

Также средства на полное восстановление Украины будут поступать еще в течение определенного времени. И поэтому сегодня стоит говорить не только об этих суммах, но и об источниках финансирования восстановления.

До войны мы имели определенную экономику, потом понесли потери и сейчас хотим восстановить утраченное, но возникает вопрос: целесообразно ли все восстанавливать и сколько реально Украина нуждается в средствах,

– анализирует Бураковский.

Для этого придется провести дополнительные исследования и осуществить определенные подготовительные мероприятия. Например, провести разминирование и расчистку территорий и т.д., что также потребует значительных ресурсов и времени.

Несмотря на это, цифры, которые приведены в отчете за 2025 год, следует воспринимать как ориентировочные – они отражают текущие масштабы проблем и потребностей, и именно так их надо воспринимать.

Поэтому величина потерь, к сожалению, со временем будет только расти, а сам процесс восстановления потребует достаточно длительного времени и не ограничится несколькими годами.

