Де найвищі зарплати за сезонну роботу?
Наразі найбільше вакансій тимчасової роботи на літній сезон пропонують роботодавці у будівельній сфері, як свідчать дані аналізу вакансій у категорії "Підробіток" на платформі OLX Робота.
Саме на будівництві сезонним працівникам і платять найбільше. Так, за даними сайту, компанії розмістили вже понад 900 вакансій для різноробочих на літо і пропонують в середньому заробітну плату у розмірі близько 27,5 тисяч гривень на місяць
Але є пропозиції зі значно більшою оплатою:
- більше 20 вакансій електриків з зарплатою до 35 тисяч гривень;
- понад 70 вакансій монтажників – до 40 тисяч гривень на місяць;
- близько 230 вакансій будівельників – до 45 тисяч гривень на місяць.
Також до 40 тисяч гривень можна заробляти у логістиці та доставці. Молодь, яка цікавиться цією сферою, може знайти такі оголошення про роботу:
- вантажники – понад 200 вакансій із середньою зарплатою 26,4 тисячі гривень;
- водії – близько 120 вакансій із заробітком 32,5 тисячі гривень;
- комірники – понад 50 вакансій – до 37,5 тисячі гривень;
- кур'єри – понад 40 вакансій – до 40 тисяч гривень в місяць.
Скільки платять в інших сферах?
В інших галузях заробітні плати для тимчасової роботи нижчі, іноді – набагато, але все залежить від компанії. Наприклад, у серед виробничих професій найбільшим попитом користуються комплектувальники. Їм пропонують в середньому до 23 тисяч гривень в місяць.
Різноробочим платять приблизно 22,5 тисячі гривень, а пакувальникам – до 25,8 тисячі гривень на місяць.
Чималий попит спостерігається і у сфері клінінгу та домашнього персоналу, хоча зарплати тут нижчі:
- двірники можуть заробляти в середньому 18 тисяч гривень;
- прибиральниці – 17,1 тисячі гривень;
- няні – 14,3 тисячі гривень
- доглядальниці – близько 12,3 тисячі гривень;
Звично активно на літо шукають працівників для торгівлі:
- касирам пропонують в середньому 24,5 тисячі гривень;
- продавцям магазинів – 21 тисячі гривень;
- іншим працівникам торгових точок – приблизно 16 тисяч гривень.
Можна за бажання підробити в охороні на підприємствах чи в компаніях. Роботодавці шукають охоронців на зарплату в середньому до 19 тисяч гривень, а сторожів – майже 13 тисяч гривень.
А тих, хто прагне творчої роботи, можуть зацікавити вакансії вихователів на літо, аніматорів чи фотографів:
- аніматорам пропонують зарплату до 28,3 тисячі гривень;
- вихователям – близько 13 тисячі гривень;
- фотографам – в середньому 22,5 тисячі гривень на місяць.
Зауважте! Є можливість навіть трактористом влаштуватися і попрактикуватися влітку в професії, яка має важливе значення на українському ринку праці. Заробити можна до 32,5 тисячі гривень у місяць.
Нагадаємо, за даними аналітики фінансових показників понад 2 300 великих і середніх компаній, середня зарплата в Україні за рік зросла приблизно на 20%. Якщо у 2024 році вона становила 33 190 гривень, то у 2025-му вже сягнула 39 777 гривень.
Втім, суттєве підвищення зарплат частково "з’їла" інфляція. Упродовж 2025 року вона помітно прискорилася – з 6,5% до 12,7%,. Додатковим фактором стало підвищення військового збору наприкінці 2024 року. Ставку збільшили з 1,5% до 5%, через що працівники почали отримувати менше коштів "на руки".
У підсумку фактичне зростання реальних доходів населення виявилося значно скромнішим — лише на рівні 2 – 3%. Для порівняння, роком раніше цей показник перевищував 15%.
Найбільше сьогодні заробляють представники робітничих професій. У багатьох таких спеціальностях зарплати за рік зросли одразу на 30 – 40% через дефіцит кадрів та високий попит на працівників. Водночас абсолютним лідером за рівнем доходів стали стоматологи. Медіанна зарплата у цій сфері вже досягла 150 тисяч гривень, що приблизно на 20% більше, ніж торік.