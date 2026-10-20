Соискатели "штурмуют" вакансии: какие профессии в Украине находятся на пике популярности

На рынке труда в Украине наблюдаются различные явления: спрос на одних специалистов может расти, а на других – снижаться. Стало известно, где сейчас сосредоточен наибольший спрос на работников и в каких отраслях выросли зарплаты.

Кого работодатели ищут чаще всего

Сейчас на рынок труда влияет сезонность, ведь спрос на некоторых специалистов особенно вырос осенью. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Робота.

В сентябре больше всего вакансий было опубликовано в сферах производства, логистики и розничной торговли. При этом в строительстве зафиксирована самая высокая медианная зарплата среди пяти направлений с наибольшим количеством объявлений.

В пятерку сфер с наибольшим спросом на работников вошли:

Производство и рабочие специальности – 19 118 объявлений, медианная зарплата – 30 000 гривен. Логистика, склад и доставка – 17 367 объявлений, медианная зарплата – 35 000 гривен. Розничная торговля, продажи и закупки – 16 621 объявление, медианная зарплата – 27 500 гривен. Строительство и облицовочные работы – 10 146 объявлений, медианная зарплата – 43 750 гривен. Гостинично-ресторанный бизнес и туризм – 7 973 объявления, медианная зарплата – 25 000 гривен.

В каких сферах быстрее всего росли зарплаты

Наибольший процентный прирост количества вакансий наблюдался в сфере образования, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.

Образование и перевод: количество объявлений выросло на 30%, но медианная зарплата снизилась на 14% – до 17 250 гривен.

Медицина и фармацевтика: количество вакансий увеличилось на 28%, а медианная зарплата выросла на 13% – до 22 500 гривен.

IT и компьютеры: медианная зарплата повысилась на 18% – до 32 500 гривен, хотя количество объявлений сократилось на 7%.

На какие вакансии чаще всего откликаются кандидаты

Наибольшая конкуренция по объявлениям в сентябре наблюдалась в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем на одну вакансию приходилось 36 откликов. Пять направлений с наибольшим количеством откликов на одно объявление имели следующие показатели:

Реклама, дизайн и PR – 36 откликов, медианная зарплата – 20 250 гривен. Колл-центры и телекоммуникации – 27 откликов, медианная зарплата – 30 000 гривен. Начало карьеры и студенты – 25 откликов, медианная зарплата – 27 500 гривен. IT и компьютеры – 17 откликов, медианная зарплата – 32 500 гривен. Административный персонал, HR и секретариат – 15 откликов, медианная зарплата – 23 250 гривен.

При этом за период с июня по сентябрь количество откликов на одно объявление больше всего выросло в сфере IT. В то же время активность кандидатов повысилась и в сферах административной работы и финансов.

В целом данные свидетельствуют о том, что как в начале лета, так и в начале осени работодатели больше всего искали специалистов рабочих специальностей. Исследование также подтвердило тезис о расхождениях между потребностями работодателей и кандидатов, ведь как в июне, так и в сентябре больше всего откликов на одно объявление получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR,

– подытожили в исследовании.

Это указывает на разницу между тем, кого ищет бизнес, и тем, на какие предложения наиболее активно реагируют кандидаты.

К слову, рынок труда оказался в противоречивой ситуации: украинцев ждут масштабные сокращения.

На кадровые решения влияют финансовые потери, повреждения инфраструктуры и остановка производственных процессов. Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy.

На этом фоне работодатели все внимательнее пересматривают расходы. Если финансовые трудности продолжатся, количество сокращений может возрасти.