Трудоустройство в Польше: кто конкурирует с украинцами за рабочие места

Немалое количество украинцев сейчас трудоустроено в Польше. В соседней стране официально работают 779,3 тысячи граждан Украины, по состоянию на конец октября.

Кто является конкурентами украинцев по работе в Польше

Это составляет 66,7% от всех трудоустроенных иностранцев, пишет 24 канал со ссылкой на Gremi Personal.

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По данным ZUS (управление социального страхования Польши) по состоянию на сейчас в Польше трудоустроены 1,168 миллиона иностранцев. После украинцев второе место занимают грузины и белорусы – по 7%, поэтому именно они составляют наибольшую конкурентную группу для граждан Украины.

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Дальнейший рейтинг имеет следующий вид:

работники из Молдовы – 6%;

жители Колумбии и Зимбабве – по 3%;

граждане Филиппин и Узбекистана по 2%;

работники из Руанды и Армении по 1%.

В то же время с 2022 года Польша начала привлекать к работе больше людей из Азии, Африки и даже Южной Америки. Причиной тому стало уменьшение количества мужчин из Украины.

Нехватка украинцев на польском рынке труда Как сообщает агентство, за три года изменилась статистика трудоустройства в стране. В частности до войны среди 60% претендентов на работу в Польше были именно мужчины. Но с марта 2022 года этот показатель снизился до 40%. Такая нехватка мужской силы среди украинцев стимулирует спрос среди польских работодателей.

С одной стороны теперь работники более придирчиво относятся к выбору работы. Но с другой стороны работодатели все чаще сталкиваются с частой ротацией работников. Кроме того, конкуренция за рабочих приводит к увеличению ставок и улучшению условий труда.

Заметьте! Тренд на жителей Азии и Африки будет актуальным и в дальнейшем. Однако польские работодатели все равно отдают предпочтение украинцам из-за упрощенной процедуры трудоустройства, трудолюбие и способность к быстрой адаптации.

Какую работу украинцам предлагают чаще всего

Если украинцы не владеют польским языком, то им чаще всего предлагают работу:

в агросекторе;

на логистических складах;

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Украинцы, которые владеют польским языком и имеют высшее образование, могут рассчитывать на высококвалифицированную работу. Так, например, граждане Украины устраиваются на должности менеджеров, финансистов и бухгалтеров.

Обратите внимание! Летом увеличивается количество сезонных вакансий. Также растет количество предложений по работе в сфере услуг и гостиничном бизнесе, но для этой работы также необходимо владеть польским языком.

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году

По данным агентства Gremi Personal, украинцам на должностях, которые не предусматривают знания языка и квалификации будут платить 1 100 – 1 400 долларов (45 тысяч – 58 тысяч гривен) в 2025 году.

Работники с высокой квалификацией и знанием языка (менеджерам, специалистам по продажам, финансистам и бухгалтерам) могут рассчитывать на большую заработную плату. Их зарплата начинается от 3,500 – 4000 долларов (145 тысяч – 166 тысяч гривен).