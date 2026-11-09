Укрытие понадобится не всем: уже в ноябре для бизнеса готовятся изменить правила

Правительство готовит изменения в правилах безопасности для предприятий на время воздушных тревог. Требования планируется сделать более гибкими, а части бизнеса разрешат пользоваться ближайшими укрытиями вместо обустройства собственных.

Для малого бизнеса могут упростить требования

Новые правила относительно укрытий для бизнеса будут предусматривать различные условия в зависимости от количества работников и посетителей на объекте. Об этом сообщил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Александр Циборт, пишет "Радио Свобода".

Конкретные пороговые показатели, от которых будут зависеть требования, в Минэкономики пока не называют. В то же время для предприятий с небольшим количеством людей правила планируют максимально упростить. Среди возможных мер безопасности для них:

пребывание в помещении по правилу "двух стен";

информирование работников и посетителей о воздушной угрозе;

сообщение о расположении ближайшего укрытия.

К предприятиям, у которых показатели (посетители плюс сотрудники) не будут достигать определенной отметки, действительно будут применяться минимальные требования по безопасности. Речь идет о тех же самых двух стенах, об информировании о ближайших укрытиях, об информировании об угрозе,

– сказал заместитель министра.

Бизнес сможет использовать укрытия поблизости

Еще одно изменение коснется предприятий, не имеющих собственного укрытия. Им планируют разрешить пользоваться доступными защитными сооружениями за пределами своей территории. Предварительно Минэкономики предлагает следующие расстояния до укрытий:

До 300 метров – для предприятий в районах многоэтажной застройки; До 500 метров – для объектов в районах малоэтажной застройки.

А дальше уже дело за бизнесом: проинформировать, установить табличку с указанием ближайшего укрытия, а также проинформировать своих посетителей и работников о наличии укрытия,

– пояснил Циборт.

Эти параметры Минэкономики прорабатывает совместно с МВД и ГСЧС. Для этого, в частности, планируется использовать имеющиеся реестры общедоступных укрытий.

Когда вступят в силу обновленные правила

В Минэкономики рассчитывают, что Кабмин примет обновленное постановление в течение ноября. После этого правительство должно обнародовать перечень изменений и сам документ.

Сейчас же действует постановление Кабмина № 1092, вступившее в силу 4 сентября. Для предприятий, не имеющих укрытий, в нем предусмотрен переходный период до 4 декабря.

29 октября правительство уже объявило о намерении пересмотреть эти правила. Среди предложенных тогда изменений были:

дополнительное время для обустройства безопасных зон;

дифференциация требований в зависимости от количества людей на предприятии;

возможность пользоваться укрытиями за пределами территории предприятия.

Тогда конкретное расстояние до такого укрытия не называлось.

Что будет после завершения переходного периода

До 4 марта военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия выполняют требования безопасности. После этого правительство проанализирует полученные данные и решит, нужны ли дальнейшие изменения.

Также планируется продлить общий переходный срок для предприятий, которые все же будут обязаны установить мобильные укрытия. В то же время новая дата завершения этого периода пока не определена.