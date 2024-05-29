Туризм начал адаптироваться: отрасль сообщила о росте доходов и уплаченных налогов

Полномасштабное вторжение нанесло туристической отрасли Украины тяжелый удар. Однако даже в таких тяжелых условиях бизнес адаптируется и продолжает работать.

В первом квартале 2024 года туристическая отрасль заплатила в государственный бюджет более 616 миллионов гривен налогов. Это аж на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Государственном агентстве по развитию туризма сообщили, что рост показателей дает положительный сигнал и свидетельствует, что предпринимателям удалось адаптироваться даже к таким сложным условиям.

Поступления в бюджет за первый квартал текущего года четко демонстрируют, что туризм не только адаптировался к непростым условиям труда во время военного положения, но и развивается – создает рабочие места и поддерживает местные общины,

– сообщили в ведомстве.

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Также сообщается, что возросло количество предпринимателей, которые занимаются туристической деятельностью. Юридических лиц стало больше на 6%, физических – на 24%.

Больше всего налогов заплатили гостиницы. Вдвое выросли налоги от туристических операторов – почти 89 миллионов. Интересно, что в 2021 году показатель составил 47 миллионов. Выросли налоги и от туристических агентств, лагерей отдыха и кемпингов. Все показатели свидетельствуют, что отрасли удалось невозможное – успешно развивать туризм даже во время полномасштабного вторжения россиян.