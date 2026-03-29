Предпринимательская деятельность в Украине: кто еще имеет право работать без кассового аппарата

Кассовый аппарат или же РРО (регистратор расчетных операций) активно используется в Украине. Он работает автономно, или же с подключением к центральной базе данных. Некоторые из предпринимателей обязаны его использовать во время своей деятельности.

Кто может имеет право работать без кассового аппарата?

Требования по их применению зависят от вида деятельности, группы налогообложения и способа расчетов, о чем сообщили в Главном управлении ГНС в Донецкой области.

Предприниматели, которые работают на 1 группе единого налога, имеют законное право не использовать РРО или ПРРО. Это правило действует независимо от способа приема платежей, то есть даже если расчет осуществляется наличными.

В то же время работа этих предпринимателей ограничена торговлей на рынках и бытовыми услугами без наемных работников. Об этом пишет 7eminar.

Обратите внимание! Более того, ФЛП на территориях боевых действий временно освобождены от использования кассовых аппаратов.

Перечень таких территорий обновляется минимум дважды в месяц. И предприниматель обязан самостоятельно отслеживать актуальный статус своего населенного пункта.

В то же время 2,3 и 4 группы ФЛП иногда тоже могут работать без кассового аппарата. Например, 2 группа имеет такую возможность, если:

предприниматель принимает оплату за дистанционные услуги с дистанционной оплатой от клиента;

оплата осуществляется через Укрпочту;

клиент переводит средства напрямую на IBAN счет продавца.

Если услуги предпринимателя на 3 группе ФЛП предоставляются дистанционно, а оплата осуществляется онлайн, то использование РРО также не является обязательным.

Важно! ФЛП 4 группы может не использовать кассовый аппарат, если их деятельность не предусматривает расчетных операций. Это означает, что человек получит оплату исключительно безналичным способом.

