Что делать сотруднику, если его работодатель умер: алгоритм действий

Кабмин утвердил новый порядок прекращения трудового договора в случае смерти работодателя, который является физическим лицом, или вступления в силу решения суда о признании такого лица безвестно отсутствующим или умершим. Ранее в таких случаях работники должны были обращаться непосредственно в суд.

Обновленное законодательство регламентирует алгоритм действий сотрудника, оказавшегося в таких обстоятельствах. Как официально расторгнуть трудовой договор по новому порядку в случае смерти физического лица, являющегося вашим работодателем, – читайте дальше.

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Что изменилось

Единственным путем юридического оформления прекращения трудовых отношений в случае смерти работодателя, являющегося физическим лицом, ранее было обращение работника в суд с заявлением об установлении такого факта. Однако в июле соответствующий закон дополнили.

Так, были установлены обязанности и полномочия центров занятости при подаче работником заявления о прекращении трудового договора. Кроме того, регламентируются особенности взаимодействия такого работника с центром занятости, Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.

Как юридически расторгнуть трудовой договор с работодателем-физлицом, если он умер

Чтобы юридически расторгнуть трудовой договор, работник должен обратиться в ближайший центр занятости и предоставить следующие документы:

заявление о прекращении трудового договора с изложением информации о смерти работодателя;

копии документов, подтверждающих смерть работодателя или соответствующее решение суда (при наличии);

копии документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины;

информацию о работодателе;

копию трудового договора или распоряжение о принятии на работу;

копию трудовой книги (при наличии).

После этого центр занятости самостоятельно уведомит о прекращении действия трудового договора Пенсионный фонд и Государственную налоговую службу. При этом датой прекращения трудового договора считается день подачи работником соответствующего заявления.

В течение трех рабочих дней Пенсионный фонд обязан внести эту информацию в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Центр занятости, в свою очередь, по просьбе работника может внести соответствующую запись о прекращении трудового договора в его трудовую книжку.