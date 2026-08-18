Дефицит кадров ударил по России: власти уже "заманивают" северокорейских мигрантов
Российская экономика все острее сталкивается с проблемой, которую уже сложно скрывать, – дефицитом работников. Людей, готовых занять вакансии, становится недостаточно, а компенсировать нехватку кадров с помощью технологий Россия также не может.
Российский рынок труда столкнулся с нехваткой кадров
Проблемой на рынке труда России наконец-то начали заниматься даже российские чиновники: Минпромторг и Минэкономразвития ищут причины низкой производительности труда, ведь официальный уровень безработицы опустился до 2,2%, сообщили в СЗРУ.
При этом показатель официальной безработицы не обязательно отражает реальный масштаб проблемы. Статистика не учитывает значительную часть скрытой безработицы – людей, находящихся в вынужденных отпусках, работающих неполный день и т. д. Если учитывать такие формы незанятости, реальный показатель может быть значительно выше – 20–30%.
Почему ИИ не может заменить людей
Еще одна проблема для российской экономики заключается в том, что кадровый дефицит практически ничем не компенсировать.
По производительности труда Россия занимает лишь 37-е место в мире. Автоматизация также остается недостаточной: на 10 тысяч работников приходится примерно 40 роботов, тогда как средний мировой показатель составляет около 177.
Еще хуже обстоит ситуация с внедрением искусственного интеллекта – по этому показателю РФ занимает 119-е место в мире.
Мигранты не решили проблемы
Годами российские власти говорили о развитии собственных технологий, модернизации производства и импортозамещении. Однако теперь чиновникам приходится искать способы повысить эффективность старой экономической модели, которая не справляется с дефицитом рабочей силы.
Один из наиболее показательных примеров – попытки привлечь северокорейских работников:
- Сначала Россия пыталась пригласить корейцев на работу дворниками с зарплатой около 55 тысяч рублей в месяц. Этот план не дал ожидаемого результата.
- Теперь Москва пытается привлекать к работе на российских предприятиях женщин из КНДР, предлагая им уже от 80 тысяч рублей.
Что происходит с российским рынком труда
Ситуация показывает, насколько глубоким стал кадровый дефицит в России. Проблема при этом не ограничивается количеством людей. Российская экономика должна одновременно решить следующие вопросы:
- Нехватки работников;
- Низкой производительности труда;
- Недостаточной автоматизации;
- Слабого внедрения современных технологий.
В результате кадровый дефицит становится одним из главных препятствий для дальнейшего развития российской экономики.
К слову, российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. 23% предприятий планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%.
Также большая часть предприятий заявила, что пока не собирается менять численность сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний.
Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей – "Сбербанк", РЖД, "Газпром". В то же время дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT.