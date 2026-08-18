Дефицит кадров ударил по России: власти уже "заманивают" северокорейских мигрантов

Российская экономика все острее сталкивается с проблемой, которую уже сложно скрывать, – дефицитом работников. Людей, готовых занять вакансии, становится недостаточно, а компенсировать нехватку кадров с помощью технологий Россия также не может.

Российский рынок труда столкнулся с нехваткой кадров

Проблемой на рынке труда России наконец-то начали заниматься даже российские чиновники: Минпромторг и Минэкономразвития ищут причины низкой производительности труда, ведь официальный уровень безработицы опустился до 2,2%, сообщили в СЗРУ.

При этом показатель официальной безработицы не обязательно отражает реальный масштаб проблемы. Статистика не учитывает значительную часть скрытой безработицы – людей, находящихся в вынужденных отпусках, работающих неполный день и т. д. Если учитывать такие формы незанятости, реальный показатель может быть значительно выше – 20–30%.

Почему ИИ не может заменить людей

Еще одна проблема для российской экономики заключается в том, что кадровый дефицит практически ничем не компенсировать.

По производительности труда Россия занимает лишь 37-е место в мире. Автоматизация также остается недостаточной: на 10 тысяч работников приходится примерно 40 роботов, тогда как средний мировой показатель составляет около 177.

Еще хуже обстоит ситуация с внедрением искусственного интеллекта – по этому показателю РФ занимает 119-е место в мире.

Мигранты не решили проблемы

Годами российские власти говорили о развитии собственных технологий, модернизации производства и импортозамещении. Однако теперь чиновникам приходится искать способы повысить эффективность старой экономической модели, которая не справляется с дефицитом рабочей силы.

Один из наиболее показательных примеров – попытки привлечь северокорейских работников:

Сначала Россия пыталась пригласить корейцев на работу дворниками с зарплатой около 55 тысяч рублей в месяц. Этот план не дал ожидаемого результата.

Теперь Москва пытается привлекать к работе на российских предприятиях женщин из КНДР, предлагая им уже от 80 тысяч рублей.

Что происходит с российским рынком труда

Ситуация показывает, насколько глубоким стал кадровый дефицит в России. Проблема при этом не ограничивается количеством людей. Российская экономика должна одновременно решить следующие вопросы:

Нехватки работников; Низкой производительности труда; Недостаточной автоматизации; Слабого внедрения современных технологий.

В результате кадровый дефицит становится одним из главных препятствий для дальнейшего развития российской экономики.

К слову, российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. 23% предприятий планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%.

Также большая часть предприятий заявила, что пока не собирается менять численность сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний.

Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей – "Сбербанк", РЖД, "Газпром". В то же время дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT.