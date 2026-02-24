Из-за удара России с производством ракет "Фламинго" возникла проблема, –Зеленский

Украинские ракеты "Фламинго" удачно поражают вражеские цели, однако на производстве возникла задержка. Президент Владимир Зеленский рассказал, удалось ли наладить ситуацию.

Какая проблема с выпуском ракет "Фламинго"?

Производство украинских ракет "Фламинго" определенное время было приостановлено из-за российского удара по заводу, сообщил Зеленский в в в интервью Tagesschau.

Я открыто заявил, что также был поражен украинский завод, где производились ракеты "Фламинго". То ли намеренно, то ли случайно, я не хочу сейчас это обсуждать. Но была задержка производства. Потом производство возобновилось, и было построено определенное количество ракет,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее наращивание объемов и новые удары по территории России. К слову, с помощью "Фламинго" уже уничтожено несколько складов и один завод по производству оружия на территории России.

Отдельно Зеленский упомянул о ракете "Орешник". По словам президента, украинские военные отслеживают производство ее компонентов в России, и с этим связаны дальнейшие задачи.

Россияне скрывают систему "Арешник". Мы понимаем почему. Сейчас у них есть три системы на территории Российской Федерации. Это те, что мы видим,

– рассказал Президент.

Как военный эксперт оценил удар "Фламинго" по Уоткинскому заводу?

Силы обороны Украины ударили ракетой "Фламинго" по Уоткинскому заводу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе и полковник Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это плохие новости для врага.

По его словам, Уточкинский завод – это фактически огромная промзона. Чтобы полностью остановить технологический цикл производства ракет, нужно как минимум несколько десятков ракет вроде "Фламинго".

Однако даже одно такое попадание создает проблемы врагу.

Она не только преодолевает такое расстояние, но и доносит боевую часть, которая имеет примерно тонну. Это серьезная проблема для оккупантов. Есть вопрос о количестве ракет. Думаю, что сейчас она проходит предсерийные испытания. То есть уже летает, но ее "учат" точно попадать в цель,

– сказал Свитан.

Что известно об ударе по Уоткинскому заводу