Расцвет отрасли: как развились автобусные перевозки во время войны

В прошлом году пассажиропоток из Украины составил аж 30 миллионов граждан. По меньшей мере 8 из них пересекали границу на автобусах.

Ошеломляющий рост

Как рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, прошлом году пассажиропоток составил несколько десятков миллионов пассажиров. Из них 2 миллиона пересекали границу на поезде, еще около 20 – собственным транспортом.

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Почти 8 млн пассажиров перевезли через границу автобусы,

– добавил он.

В довоенный 2021 год автобусный пассажиропоток из Украины составил около 1 миллиона граждан, то есть показатель увеличился в 7 – 8 раз.

Автобусы будут в приоритете

Украина продолжит развивать автобусное направление, в частности – перевозки большими комфортабельными автобусами. Благодаря этому есть возможность оптимизировать прохождение границы, поскольку официальные международные перевозчики могут воспользоваться услугами "еЧерги".

Сейчас в среднем время ожидания автобусов на границе составляет около 50 минут, зато раньше приходилось ждать и по 7 часов. Что касается туристических автобусов, то они почти не стоят в очередях.