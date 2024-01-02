Какова вероятность того, что корпорация X (Twitter) Илона Маска обанкротится

Ежегодно британское издание Financial Times публикует прогноз на год. Нынешняя аналитика вызвала шквал обсуждений, в частности, из-за будущего компании X.

Почему X может обанкротиться

В 2022 году Илон Маск приобрел Twitter. Впоследствии он переименовал корпорацию и назвал ее "X".

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Вероятное банкротство Tesla да SpaceX, это действительно ожидаемая тенденция, учитывая последние события. Маск неоднократно транслировал неоднозначную политическую позицию. К тому же, мировая экономическая ситуация меняется.

Редакция Financial Times считает, что Маск делает все, чтобы избежать этого. Однако, с Х ситуация критическая. Сейчас рекламодатели отказываются от размещения рекламы на платформе, а новые пути получения доходов до сих пор не проработаны.

Что будет с Tesla

По мнению экспертов , на отсутствие рекламы на платформе Х оказывает влияние обновленная политика компании. После того как Twitter перешел к новому владельцу, алгоритмы платформы изменились. Маск ввел правила, позволившие недобросовестным, антисемитским и конспирологическим организациям свободно распространять свой контент.

В Bloomberg опубликовали информацию, согласно которой в следующем году Tesla потеряет лидерские позиции на рынке электроавтомобилей. Китайский BYD обнародовал отчет, в котором сообщил о крупных продажах в конце 2023 года.

Несмотря на инновации Tesla, аналитики прогнозируют понижение показателей. Пока что в корпорации не отчитались за последний квартал прошлого года. Однако ожидаемым показателем продаж Tesla является 483 200 единиц.