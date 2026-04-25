Можно ли быть ФЛП и работать на обычной работе

Многие украинцы стали или продолжают становиться физическим лицами-предпринимателями. Однако возникает вопрос – может ли такой человек работать на обычной работе и получать зарплату.

Может ли ФЛП работать на обычной работе?

Согласно правилам законодательства, лицо может работать на условиях трудового договора в компании и параллельно осуществлять деятельность как ФЛП в свободное от основной работы время, о чем говорится на сайте Центра поддержки предприятия.

ФЛП – это самостоятельная хозяйственная деятельность. В то же время наемный работник – это физическое лицо, которое выполняет трудовую функцию согласно трудовому договору.

Трудовой договор заключается с физическим лицом, а не с ФЛП, поэтому никаких противоречий не возникает, если человек одновременно является ФЛП и получает зарплату на работе,

– объяснили украинцам.

На сайте Taxer в частности привели пример: обычное физическое лицо открыло ФЛП и предоставляет бухгалтерские услуги. Впоследствии этому человеку предложили трудоустроиться на предприятие как наемному работнику по трудовому договору.

Таким образом, украинец или украинка может работать в компании в должности бухгалтера по трудовому договору. А уже после работы – заниматься своей деятельностью уже как ФЛП.

В то же время уведомлять работодателя о своем ФЛП не нужно. Согласно информации, такой обязанности у человека нет.

В то же время работодатель может узнать, что его работник является ФЛП. Для этого достаточно ввести ИНН в реестр юридических лиц и ФЛП.

Важно! Нельзя быть наемным работником (по трудовому договору) в какой-то компании и одновременно предоставлять ей услуги как ФЛП.

Что еще следует знать предпринимателям в Украине?

Напомним, что идея о введении НДС для ФЛП пока не решена – она находится на стадии обсуждения. В частности Юлия Свириденко сообщала, что Международный валютный фонд с пониманием отнесся к чувствительности этого вопроса в Украине.

Киев планирует и в дальнейшем работать вместе с МВФ над необходимыми решениями. Ожидается, что будут прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения части бюджета на 2027 год.