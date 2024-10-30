Впервые за 20 лет: соцсеть Reddit получила прибыль

За третий квартал 2024 года компания получила 29,9 миллиона долларов прибыли и 348,4 миллиона долларов выручки. Это на 68% больше по сравнению с 2023 годом.

Прибыль Reddit

Показатели прибыли и выручки за III квартал 2024 года оказались на 68% больше этих же данных в 2023 году.

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Получить такую прибыль удалось только благодаря большому приросту аудитории. По сравнению с прошлым годом ежедневное количество пользователей выросло на 47% и приближается к 100 миллионам человек.

С момента выхода на биржу компания потеряла 575 миллиона долларов в течение I квартала на рынке. Несмотря на это в прошлом квартале он сократил этот убыток до 10 миллионов долларов, а уже сейчас вышел в плюс.

Напомним! Доход от рекламы на Reddit вырос до 315,1 миллиона долларов, тогда как другие доходы достигли 33,2 миллиона долларов.