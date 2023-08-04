Депутаты угрожают главе АРМА увольнением: требуют открыть Реестр арестованных активов

У АРМА требуют открыть Реестр арестованного имущества. Депутаты назначили конкретный дедлайн и даже прибегли к ультиматуму.

Народные избранники требуют, чтобы Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, показало Реестр арестованных активов. Они ожидают, что ведомство будет работать прозрачно и покажет результаты своей работы.

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Когда АРМА должно открыть реестр арестованных активов

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Елена Дума уже больше месяца исполняет обязанности главы АРМА, но до сих пор не дала ответа, почему Реестр арестованных активов до сих пор закрыт. Тем более что публичные обещания сделать это были, а налогоплательщики потратили на его создание 60 миллионов гривен.

И уже в СБУ открестились, что они не просили его закрывать,

– отметил Железняк.

Он также добавил, что открытие Реестра требует закон и общественность, и это единственный способ контроля над тем, что АРМА может продавать или передавать в управление.

Вместе с оловом Антикоррупционного Комитета Анастасией Радиной Железняк внес поправки в несколько законопроектов. Они требуют открытия Реестра арестованных активов до 15 сентября. В противном случае глава АРМА Елена Дума должна быть уволена.

"Специально не пишу, в какие законы подали правки. Пусть это будет квест выходного дня для наших коррупционеров", – добавил Железняк.