Зеленский рассказал, почему в Украине не могут провести реформу "10-10-10"

Создать все условия для введения новой налоговой системы "10-10-10" во время войны практически невозможно. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Введение налоговой реформы пока невозможно

Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что является сторонником новой реформы "10-10-10", но сейчас ее реализовать невозможно.

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Владимир Зеленский Президент Украины Потому что война. Потому что есть договоренность с Международным валютным фондом. Потому что мы дотационная экономика. Потому что мы не устанавливаем правила сейчас, когда наша экономика не генерирует деньги, а нам дают деньги. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других стран. Поэтому мы должны считаться. Вот и все, – объяснил он.

Однако он отметил, что после победы Украины эта реформа поможет быстрее восстановить экономику.

Во многих важных вещах государство будет идти навстречу обществу. Это факт. По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает тысячу долларов, а у нас 500 – 600. Ты не вернешь этого человека. И потому будут важны разные финансовые новации. Поэтому эта программа мне нравится,

– рассказал он.

Кабмин расширил список товаров по сбору, на которые не нужно платить налог

Налог "10-10-10" предусматривает уплату взносов в размере 10% на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также упразднение ЕСВ и военный сбор 3%.

Согласно постановлению кабмина № 550, без налогообложения можно собирать средства на:

летательные аппараты, парашюты;

аппаратуру связи, радиоаппаратуру дистанционного управления;

навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним;

двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.

Также без налогообложения можно заниматься субподрядными работами как частью производства и ремонта беспилотных летательных аппаратов.