Лучшие дни для открытия ФЛП в Украине: что обязательно надо учесть

Для регистрации ФЛП в Украине нет особых требований относительно дня месяца, однако это стоит учитывать, когда вы не хотите переплачивать. Также важно разобраться с долгами перед открытием ФЛП.

Когда лучше регистрировать ФЛП 1 и 2 группы?

Предприниматели на 1-й и 2-й группе единого налога получают статус плательщика не сразу, сообщили в бюро Богдана Янкива.

Он начинает действовать с первого числа следующего месяца после подачи заявления, независимо от того, когда именно была оформлена регистрация. Поэтому удобнее всего открывать ФЛП в первые дни месяца.

В таком случае будет достаточно времени, чтобы проверить, все ли прошло без проблем: приняли ли заявку, или не возникло технических ошибок или отказа. Если же регистрация состоится в конце месяца, времени на исправление возможных ошибок почти не останется, и старт работы с нужной даты может сорваться.

Также важно, что после открытия ФЛП стоит обязательно убедиться, что вас внесли в Реестр плательщиков единого налога. Это можно сделать через электронный кабинет налоговой или специальные сервисы для отчетности. Налоговая служба имеет до двух рабочих дней, чтобы рассмотреть заявление.

Когда открывать ФЛП 3 группы?

Для предпринимателей 3-й группы статус плательщика единого налога начинает действовать со дня регистрации. Это выглядит удобно, но есть нюанс, связанный с ЕСВ:

Если открыть ФЛП, например, в последние несколько дней месяца, единый социальный взнос придется заплатить за весь месяц, даже если деятельность фактически длилась всего несколько дней.

Поэтому более логичный вариант – подождать до начала нового месяца и зарегистрироваться тогда. В таком случае ЕСВ будет начисляться уже за полный месяц работы, без лишних затрат.

Итак, лучшие дни для открытия ФЛП такие:

1 – 2 группа: регистрироваться в начале месяца, чтобы иметь запас времени на проверку заявки и исправления возможных ошибок. Статус плательщика все равно начнет действовать с 1 числа следующего месяца.

3 группа: также лучше выбирать первые дни месяца, чтобы не платить ЕСВ за почти "пустой" месяц.

Обратите внимание! Прежде чем подавать любые заявки, проверьте, нет ли у вас налоговых долгов: налог на недвижимость, земельный налог и тому подобное. Если долги есть – сначала погасите их, и только тогда регистрируйте ФЛП. Иначе получите отказ в предоставлении единого налога.

