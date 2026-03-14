Лучшие дни для открытия ФЛП в Украине: что обязательно надо учесть
- Для предпринимателей 1-й и 2-й группы лучше регистрировать ФЛП в отдельный период, чтобы иметь время на проверку заявки и избежать технических ошибок.
- Предпринимателям 3-й группы также стоит выбирать определенные дни месяца для регистрации, чтобы избежать лишних расходов на ЕСВ за неполный месяц.
Для регистрации ФЛП в Украине нет особых требований относительно дня месяца, однако это стоит учитывать, когда вы не хотите переплачивать. Также важно разобраться с долгами перед открытием ФЛП.
Когда лучше регистрировать ФЛП 1 и 2 группы?
Предприниматели на 1-й и 2-й группе единого налога получают статус плательщика не сразу, сообщили в бюро Богдана Янкива.
Смотрите также 34% новых предприятий возглавляют женщины: в каких сферах и областях Украины больше всего руководительниц
Он начинает действовать с первого числа следующего месяца после подачи заявления, независимо от того, когда именно была оформлена регистрация. Поэтому удобнее всего открывать ФЛП в первые дни месяца.
В таком случае будет достаточно времени, чтобы проверить, все ли прошло без проблем: приняли ли заявку, или не возникло технических ошибок или отказа. Если же регистрация состоится в конце месяца, времени на исправление возможных ошибок почти не останется, и старт работы с нужной даты может сорваться.
Также важно, что после открытия ФЛП стоит обязательно убедиться, что вас внесли в Реестр плательщиков единого налога. Это можно сделать через электронный кабинет налоговой или специальные сервисы для отчетности. Налоговая служба имеет до двух рабочих дней, чтобы рассмотреть заявление.
Когда открывать ФЛП 3 группы?
Для предпринимателей 3-й группы статус плательщика единого налога начинает действовать со дня регистрации. Это выглядит удобно, но есть нюанс, связанный с ЕСВ:
- Если открыть ФЛП, например, в последние несколько дней месяца, единый социальный взнос придется заплатить за весь месяц, даже если деятельность фактически длилась всего несколько дней.
Поэтому более логичный вариант – подождать до начала нового месяца и зарегистрироваться тогда. В таком случае ЕСВ будет начисляться уже за полный месяц работы, без лишних затрат.
Итак, лучшие дни для открытия ФЛП такие:
- 1 – 2 группа: регистрироваться в начале месяца, чтобы иметь запас времени на проверку заявки и исправления возможных ошибок. Статус плательщика все равно начнет действовать с 1 числа следующего месяца.
- 3 группа: также лучше выбирать первые дни месяца, чтобы не платить ЕСВ за почти "пустой" месяц.
Обратите внимание! Прежде чем подавать любые заявки, проверьте, нет ли у вас налоговых долгов: налог на недвижимость, земельный налог и тому подобное. Если долги есть – сначала погасите их, и только тогда регистрируйте ФЛП. Иначе получите отказ в предоставлении единого налога.
Что надо знать о регистрации и ведении ФЛП в Украине?
ФЛП, которые потеряли бизнес из-за войны, могут подать заявление на возмещение убытков через новую категорию заявлений A3.5 на портале Дія. Заявки будут проверяться и рассматриваться компенсационной комиссией для определения возможного размера выплат.
Зарегистрировать ФЛП онлайн можно через портал Дія, формирование заявления потребует до 10 минут вашего времени. Услуга является бесплатной; при заполнении формы будущий предприниматель должен выбрать КВЭДы и тип налогообложения.
Украинские предприниматели могут изменить группу ФЛП онлайн через "Дію" или офлайн через ЦПАУ. Заявление на смену группы ФЛП необходимо подать не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового квартала.
Ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны могут получить до 1 миллиона гривен гранта от государства на бизнес. Следующий этап принятия заявок продлится до 22 марта; решение принимают после оценки бизнес-плана, собеседования и проверки деловой репутации в уполномоченном банке.