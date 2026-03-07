Сколько компаний возглавили женщины в 2026 году?

О том, в каких регионах больше всего руководят женщины, говорится в результатах исследования Опендатабот.

В течение 2025 года женщины возглавили 12 757 новых бизнесов. Это 34% от всех вновь созданных предприятий.

Чаще всего директорами становятся в Киеве, где на них зарегистрировано 12 290 бизнесов. Следующие (ниже) ступеньки занимают:

  • Львовщина – 3 154 компаний;
  • Днепропетровская область – 2 989 компаний;
  • Киевщина – 2 399 компаний;
  • Одесская область – 2 391 компания.

Относительно женщин-руководителей новых компаний на первом месте Николаевщина, где 42% вновь созданных бизнесов возглавляют женщины. В лидерах также:

  • Черниговская область – 38%;
  • Запорожская область – 37%;
  • Кировоградская область – 37%;
  • Закарпатская область – 36%.

А наименьшие показатели во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской областях (30 – 33%).

Заметьте! Количество новых компаний под руководством женщин значительно возросло за год на Ивано-Франковщине (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).


Доля женщин-руководителей в новых компаниях в Украине 2025 года / Инфографика Опендатабот

Какие сферы возглавляют женщины?

Директорами чаще всего становятся в оптовой торговле. Речь идет о 5 429 новых бизнесов, или 15,8% от всех предприятий. Также женщины возглавляют:

  • общественные организации;
  • сферу недвижимости;
  • ИТ;
  • строительство зданий.

Однако есть отрасли, где минимум женщин. Например, охранные компании (возглавляют 7%). В частности низкая доля женщин является директорками в финансовых услугах, страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.

Всего среди почти 1,5 миллиона компаний, что сейчас зарегистрированы в Украине, женщины возглавляют 32%, или 455 298 предприятий.

Сколько ФЛП открыли женщины в 2025 году?

На сайте Дия.Бизнес говорится, что за 10 месяцев 2025 года украинки открыли более 153 тысяч новых ФЛП. Если от общего количества – это 61%.

Больше всего бизнесов регистрировали женщины в Киеве (20 268 регистраций) и на Днепропетровщине (15 129 регистраций).

Однако самая высокая доля среди новых предпринимателей – в Сумской, Полтавской и Одесской – области по 63%.

Что нужно знать владельцам бизнеса в 2026 году?

  • Прежде всего нужно следить за документами. Например, чтобы не получить штраф, ФЛП должны иметь выписку плательщика единого налога. Документ оформляется раз в квартал для подтверждения упрощенной системы.

  • В частности нужно проверять письма о задолженностях. Иногда бизнесам приходят "письма счастья" о налоговых долгах, однако не все они актуальны. Стоит проверять информацию в собственном электронном кабинете налогоплательщика.