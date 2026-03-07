Какие документы нужны ФЛП?

Речь идет о заявлениях, которые подаются в налоговую для получения определенных документов. На практике они реально защищают предпринимателей во время проверок банка, сообщили в блоге юриста Богдана Янкива.

Смотрите также Бум украинского бизнеса: сколько ФЛП открыли украинцы в Польше

Заявление №1 – выписка плательщика единого налога

Выписка плательщика единого налога – это основной документ, который подтверждает, что предприниматель работает на упрощенной системе и к какой именно группе принадлежит.

Специалисты советуют обновлять выписку хотя бы раз в квартал. Это кажется мелочью, но на практике бывают ситуации, когда предпринимателю отменяют статус плательщика единого налога, а он узнает об этом только через несколько месяцев – уже вместе со штрафами.

Заявление №2 – подключение электронной переписки с налоговой

Это заявление нужно для того, чтобы вся корреспонденция от налоговой поступала прямо в электронный кабинет предпринимателя. Речь идет о штрафах, сообщения о проверках, начисления налогов на имущество, землю или авто, а также различные запросы от налоговой.

После подписания такого документа бумажные письма фактически перестают приходить, а всю информацию можно увидеть онлайн. Это особенно удобно для тех, кто редко проверяет обычную почту или имеет с ней проблемы.

Заявление №3 – справочный отчет о доходах

ФЛП на любой группе может подать так называемый справочный отчет о доходах. В этом документе просто фиксируется текущая сумма заработка предпринимателя.

На практике такая справка часто пригодится. Например, когда банк во время финмониторинга просит подтвердить задекларированные доходы или при крупных покупках или инвестициях – чтобы подтвердить происхождение средств.

Что еще нужно знать ФЛП?