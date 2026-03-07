Какие документы нужны ФЛП?
Речь идет о заявлениях, которые подаются в налоговую для получения определенных документов. На практике они реально защищают предпринимателей во время проверок банка, сообщили в блоге юриста Богдана Янкива.
- Заявление №1 – выписка плательщика единого налога
Выписка плательщика единого налога – это основной документ, который подтверждает, что предприниматель работает на упрощенной системе и к какой именно группе принадлежит.
Специалисты советуют обновлять выписку хотя бы раз в квартал. Это кажется мелочью, но на практике бывают ситуации, когда предпринимателю отменяют статус плательщика единого налога, а он узнает об этом только через несколько месяцев – уже вместе со штрафами.
- Заявление №2 – подключение электронной переписки с налоговой
Это заявление нужно для того, чтобы вся корреспонденция от налоговой поступала прямо в электронный кабинет предпринимателя. Речь идет о штрафах, сообщения о проверках, начисления налогов на имущество, землю или авто, а также различные запросы от налоговой.
После подписания такого документа бумажные письма фактически перестают приходить, а всю информацию можно увидеть онлайн. Это особенно удобно для тех, кто редко проверяет обычную почту или имеет с ней проблемы.
- Заявление №3 – справочный отчет о доходах
ФЛП на любой группе может подать так называемый справочный отчет о доходах. В этом документе просто фиксируется текущая сумма заработка предпринимателя.
На практике такая справка часто пригодится. Например, когда банк во время финмониторинга просит подтвердить задекларированные доходы или при крупных покупках или инвестициях – чтобы подтвердить происхождение средств.
Что еще нужно знать ФЛП?
ФЛП получают уведомления о налоговой задолженности, которые могут содержать устаревшие данные, что следует проверить. ФЛП отвечает за долги всем своим имуществом, но закон защищает единственное жилье, если оно является местом постоянного проживания и не превышает социальные нормы площади.
КВЭД 63.99 для физических лиц-предпринимателей включает предоставление других информационных услуг, таких как услуги по поиску информации и медийный мониторинг. Этот код является универсальным и распространенным в различных сферах хозяйственной деятельности, включая маркетинг и консалтинг.
Чтобы деятельность считалась предпринимательской и требовала регистрации ФЛП, она должна быть систематической, то есть происходить не менее трех раз в год. Предпринимательская деятельность без открытия ФЛП грозит штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
С 2026 года государство увеличило размеры микрогрантов для открытия бизнеса в зависимости от созданных рабочих мест. Обновления предусматривают отдельные правила для военных и их семей, в частности увеличение максимальных сумм грантов до 1 миллиона гривен за создание четырех рабочих мест.