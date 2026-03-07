Які документи потрібні ФОП?

Мова йде про заяви, які подаються в податкову для отримання певних документів. На практиці вони реально захищають підприємців під час перевірок банку, повідомили у блозі юриста Богдана Янківа.

Заява №1 – витяг платника єдиного податку

Витяг платника єдиного податку – це основний документ, який підтверджує, що підприємець працює на спрощеній системі та до якої саме групи належить.

Фахівці радять оновлювати витяг хоча б раз на квартал. Це здається дрібницею, але на практиці бувають ситуації, коли підприємцю скасовують статус платника єдиного податку, а він дізнається про це лише через кілька місяців – уже разом із штрафами.

Заява №2 – підключення електронного листування з податковою

Ця заява потрібна для того, щоб уся кореспонденція від податкової надходила прямо в електронний кабінет підприємця. Йдеться про штрафи, повідомлення про перевірки, нарахування податків на майно, землю чи авто, а також різні запити від податкової.

Після підписання такого документа паперові листи фактично перестають приходити, а всю інформацію можна побачити онлайн. Це особливо зручно для тих, хто рідко перевіряє звичайну пошту або має з нею проблеми.

Заява №3 – довідковий звіт про доходи

ФОП на будь-якій групі може подати так званий довідковий звіт про доходи. У цьому документі просто фіксується поточна сума заробітку підприємця.

На практиці така довідка часто стає у пригоді. Наприклад, коли банк під час фінмоніторингу просить підтвердити задекларовані доходи чи при великих покупках або інвестиціях – щоб підтвердити походження коштів.

Що ще треба знати ФОПам?