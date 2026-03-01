Що відомо про КВЕДи в Україні?
Її структуровано за галузями економіки, про що повідомляли у Дії.
Читайте також ФОПа можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень через одну помилку: що треба знати
Річ у тім, що фізична особа-підприємець має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах.
Тому перед відкриттям ФОП слід відповісти собі на такі питання:
- чим саме людина планує займатись;
- від якої сфери особа отримуватиме основний дохід;
- які додаткові послуги буде надавати;
- яким буде ринок збуту (Україна чи весь світ);
- чи дозволений такий вид діяльності для саме ФОП.
Краще зареєструвати КВЕДи з запасом – так ви заощадите час на внесення змін в майбутньому,
– порадили українцям.
Зокрема КВЕД 63.99 передбачає надання інших інформаційних послуг, які не віднесені до інших угруповань, а саме:
- надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;
- надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;
- надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.
Зверніть увагу! Однак цей клас не включає діяльність телефонних центрів.
Хто може використати КВЕД 63.99?
Водночас експерти Legal Support стверджують, що даний КВЕД є універсальним. Річ у тім, що інформаційні послуги надаються у різних сферах господарської діяльності та притаманні для будь-якого бізнесу.
У тексті наголосили, що навіть поставка товарів може супроводжуватися наданням додаткових консультаційних чи інформаційних послуг.
Що ж до таких сфер як маркетинг, консалтинг і консультаційний супровід, практично 90% всіх угод оформлюються як угоди про надання інформаційних та/або консультаційних послуг,
– додали у матеріалі.
Зауважте! КВЕД 63.99 є основним видом діяльності при наданні цих послуг.
Що ще слід знати ФОПам?
- Щоб зареєструвати ФОП в Україні у 2026 році, діяльність людини має бути систематичною. Тобто відбуватися не менше трьох разів на рік.
- Подібну господарську діяльність без державної реєстрації здійснювати заборонено. За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.