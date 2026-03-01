Що відомо про КВЕДи в Україні?

Її структуровано за галузями економіки, про що повідомляли у Дії.

Річ у тім, що фізична особа-підприємець має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах.

Тому перед відкриттям ФОП слід відповісти собі на такі питання:

чим саме людина планує займатись;

від якої сфери особа отримуватиме основний дохід;

які додаткові послуги буде надавати;

яким буде ринок збуту (Україна чи весь світ);

чи дозволений такий вид діяльності для саме ФОП.

Краще зареєструвати КВЕДи з запасом – так ви заощадите час на внесення змін в майбутньому,

– порадили українцям.

Зокрема КВЕД 63.99 передбачає надання інших інформаційних послуг, які не віднесені до інших угруповань, а саме:

надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;

надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;

надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.

Зверніть увагу! Однак цей клас не включає діяльність телефонних центрів.

Хто може використати КВЕД 63.99?

Водночас експерти Legal Support стверджують, що даний КВЕД є універсальним. Річ у тім, що інформаційні послуги надаються у різних сферах господарської діяльності та притаманні для будь-якого бізнесу.

У тексті наголосили, що навіть поставка товарів може супроводжуватися наданням додаткових консультаційних чи інформаційних послуг.

Що ж до таких сфер як маркетинг, консалтинг і консультаційний супровід, практично 90% всіх угод оформлюються як угоди про надання інформаційних та/або консультаційних послуг,

– додали у матеріалі.

Зауважте! КВЕД 63.99 є основним видом діяльності при наданні цих послуг.

Що ще слід знати ФОПам?