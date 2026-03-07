Скільки компаній очолили жінки у 2026 році?

Про те, в яких регіонах найбільше керують жінки, йдеться в результатах дослідження Опендатабот.

Протягом 2025 року жінки очолили 12 757 нових бізнесів. Це 34% від усіх новостворених підприємств.

Найчастіше директорками стають в Києві, де на них зареєстровано 12 290 бізнесів. Наступні (нижчі) сходинки займають:

  • Львівщина – 3 154 компаній;
  • Дніпропетровщина – 2 989 компаній;
  • Київщина – 2 399 компаній;
  • Одещина – 2 391 компанія.

Щодо жінок-керівниць нових компаній на першому місці Миколаївщина, де 42% новостворених бізнесів очолюють жінки. У лідерах також:

  • Чернігівська область – 38%;
  • Запорізька область – 37%;
  • Кіровоградська область – 37%;
  • Закарпатська область – 36%.

А найменші показники у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Рівненькій областях (30 – 33%).

Зауважте! Кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+27%), Миколаївщині (+24%) та Волині (+20%).


Частка жінок-керівниць у нових компаніях в Україні 2025 року / Інфографіка Опендатабот

Які сфери очолюють жінки?

Директорками найчастіше стають в оптовій торгівлі. Йдеться про 5 429 нових бізнесів, або 15,8% від усіх підприємств. Також жінки очолюють:

  • громадські організації;
  • сферу нерухомості;
  • ІТ;
  • будівництво будівель.

Однак є галузі, де мінімум жінок. Наприклад, охоронні компанії (очолюють 7%). Зокрема низька частка жінок є директорками у фінансових послугах, страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.

Загалом серед майже 1,5 мільйона компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32%, або 455 298 підприємств.

Скільки ФОПів відкрили жінки у 2025 році?

На сайті Дія.Бізнес йдеться, що за 10 місяців 2025 року українки відкрили понад 153 тисячі нових ФОПів. Якщо від загальної кількості – це 61%.

Найбільше бізнесів реєстрували жінки у Києві (20 268 реєстрацій) та на Дніпропетровщині (15 129 реєстрацій).

Однак найвища частка серед нових підприємиць – на Сумщині, Полтавщині та Одещині – по 63%.

Що потрібно знати власникам бізнесу у 2026 році?

  • Передусім потрібно стежити за документами. Наприклад, щоб не отримати штраф, ФОПи повинні мати витяг платника єдиного податку. Документ оформлюється раз на квартал для підтвердження спрощеної системи.

  • Зокрема потрібно перевіряти листи щодо заборгованостей. Інколи бізнесам приходять "листи щастя" про податкові борги, однак не всі вони актуальні. Варто перевіряти інформацію у власному електронному кабінеті платника податків.