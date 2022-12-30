Багамские Острова арестовали активы обанкротившейся FTX более чем на 3,5 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов арестовала активы обанкротившейся криптобиржи FTX более чем на 3,5 миллиарда долларов. Это произошло сразу после того, как компания подала заявку на банкротство в суд США.

Как подчеркнул регулятор островной страны, к аресту активов криптобиржи пришлось прибегнуть из-за рисков "неизбежного исчезновения" этих средств вследствие усиленных угроз кибератак на FTX. Отмечается, что о таких рисках власти Багам сообщил сам ныне подсудимый основатель компании Сэм Бенкман-Фрид.

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Что будет с арестованными активами FTX дальше

Отмечается, что буквально через несколько часов после объявления FTX о банкротстве, из криптобиржи были похищены токены на общую сумму около 372 миллиона долларов. По данным аналитической компании Nansen, в течение 24 часов после краха компания зафиксировала отток токенов на сумму почти в 700 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заявила, что в настоящее время цифровые активы более чем на 3,5 миллиарда долларов находятся под ее "исключительным контролем" временно, – до тех пор, пока Верховный суд страны не разрешит регулятору вернуть средства клиентам и кредиторам FTX.

К слову, сейчас на Багамах расследуют сеть, связывающую FTX.com, зарегистрированную в стране, как FTX Digital Markets, с трейдинговой компанией Alameda Research.

Тем временем в США продолжается собственное уголовное расследование касательно украденных активов. Оно является отдельным от дела против основателя обанкротившейся криптобиржи Сэма Бенкмана-Фрида, которого недавно экстрадировали в Соединенные Штаты и обвиняют в мошенничестве против инвесторов на более чем 1,8 миллиарда долларов.