Миграционный рейд в США: почему задержаны сотни работников Hyundai
- Федеральные агенты США арестовали работников на заводе Hyundai Motors, большинство из которых – граждане Южной Кореи.
- Инцидент с рейдом не навредил отношениям с Южной Кореей, но корейское правительство планирует вернуть около 300 корейцев на родину.
На прошлой неделе федеральные агенты США арестовали 475 рабочих на заводах Hyundai Motors и LG Energy Solutions. Большинство из них граждане Южной Кореи, которым было запрещено работать в США после незаконного пересечения границы. После такого рейда корейский министр иностранных дел срочно летит в США.
Почему состоялся рейд на компании Hyundai?
Как заявил Дональд Трамп после осуществленного рейда федеральными агентами, иностранные компании должны нанимать и обучать американских работников, а также соблюдать иммиграционное законодательство, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Также Трамп добавляет, что инцидент, случившийся, не повредил отношениям с Южной Кореей.
После операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства на аккумуляторном заводе Hyundai в Джорджии я призываю все иностранные компании, которые инвестируют в США, уважать иммиграционные законы нашей страны,
– написал Дональд Трамп на Truth Social.
Интересно, что в Южной Корее выразили сожаление после этого инцидента. Кроме того, правительство страны намерено вернуть около 300 корейцев на родину, которые были задержаны после рейда.
Что известно о Hyundai
Этот завод является совместным предприятием Hyundai Motor и южнокорейским производителем аккумуляторов LG Energy Solutions, стоимость которого 4,3 миллиарда долларов. Планировалось. что в конце этого года он начнет работу и станет частью инвестиций Hyundai на сумму 12,6 миллиардов долларов.
Что известно о заводе Hyundai
Зимой 2024 года Hyundai перестал работать в России, а до этого 2 года завод не работал в Петербурге. После этого стало известно, что компания "Арт-Финанс" приобрела все активы южнокорейского производителя.
Зимой 2025 года стало известно, что компания HD Hyundai XiteSolution открыла офис в Украине для создания таможенно-логистического хаба и участия в восстановлении страны.
На самом деле HD Hyundai XiteSolution является субхолдинговой компанией HD Hyundai Group, которая специализируется на тяжелом оборудовании и координирует деятельность таких предприятий, как HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.