На прошлой неделе федеральные агенты США арестовали 475 рабочих на заводах Hyundai Motors и LG Energy Solutions. Большинство из них граждане Южной Кореи, которым было запрещено работать в США после незаконного пересечения границы. После такого рейда корейский министр иностранных дел срочно летит в США.

Почему состоялся рейд на компании Hyundai?

Как заявил Дональд Трамп после осуществленного рейда федеральными агентами, иностранные компании должны нанимать и обучать американских работников, а также соблюдать иммиграционное законодательство, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Самые дорогие компании мира: кто возглавляет рейтинг по капитализации и прибыли

Также Трамп добавляет, что инцидент, случившийся, не повредил отношениям с Южной Кореей.

После операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства на аккумуляторном заводе Hyundai в Джорджии я призываю все иностранные компании, которые инвестируют в США, уважать иммиграционные законы нашей страны,

– написал Дональд Трамп на Truth Social.

Интересно, что в Южной Корее выразили сожаление после этого инцидента. Кроме того, правительство страны намерено вернуть около 300 корейцев на родину, которые были задержаны после рейда.

Что известно о Hyundai Этот завод является совместным предприятием Hyundai Motor и южнокорейским производителем аккумуляторов LG Energy Solutions, стоимость которого 4,3 миллиарда долларов. Планировалось. что в конце этого года он начнет работу и станет частью инвестиций Hyundai на сумму 12,6 миллиардов долларов.

Что известно о заводе Hyundai