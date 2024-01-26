Hyundai больше не работает в России

Как сообщили российские СМИ, компания Арт-Финанс приобрела все активы южнокорейского Hyundai. Соглашение уже завершено и согласовано российскими властями.

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В соглашение также вошло еще одно российское предприятие– "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус". Интересно, что компания "Арт-Финанс" была зарегистрирована в Москве только год назад, в феврале 2023 года. Впрочем, за это время компания успела выкупить не только активы Hyundai, а Volkswagen.

Завод Hyundai в Петербурге не работал два года, однако возобновил деятельность в январе 2024 года. Всего на предприятии трудоустроено 800 россиян.

Россия продолжает обходить санкции

Также стало известно, что Россия активно закупает чипы западных компаний на сотни миллионов долларов, однако механизма, который помешал бы им это делать, пока нет. Они используют для импорта третьи страны., а вводить санкции против всех коллективный Запад не отважится.

Следовательно, несмотря на десяток пакетов ограничений, россияне находят способ пополнять свои военные запасы для продолжения войны против Украины.